Shanghaissa peruttiin satoja lentoja ja suljettiin kouluja kolmen koronatartunnan vuoksi

Kiinassa on peruttu satoja lentoja ja suljettu joitakin kouluja sen jälkeen kun Shanghaissa vahvistui kolme koronavirustartuntaa.

Maan pääkaupungissa Pekingissä on suurelta osin onnistuttu hillitsemään koronaviruksen leviämistä tiukoilla matkustusrajoituksilla ja pikasuluilla, mutta kaupungin nollatoleranssistrategia on ollut koetuksella maassa viime kuukausina ilmaantuneiden useiden koronaleimahdusten myötä.

Shanghain kolme koronatartuntaa todettiin kolmella ystävyksellä, jotka olivat matkustaneet läheiseen Suzhoun kaupunkiin viime viikolla. Terveysviranomaisten mukaan tartunnan saaneet olivat täysin rokotettuja.

Tartuntojen vuoksi Shanghain kahdelta lentokentältä on peruttu yli 500 lentoa. Shanghain hallinto kehotti lisäksi perumaan kaikki provinssien väliset pakettimatkat. Kuusi Shanghain sairaalaa on myös keskeyttänyt avohoitopalvelut.

Noin 13 miljoonan asukkaan Suzhoun kaupungissa suljettiin tartuntojen takia kaikki matkailukohteet. Asukkailta vaaditaan negatiivinen tulos koronatestissä kaupungista poistumiseen.

Kiinassa on oltu valppaina koronaepidemioiden varalta myös helmikuussa Pekingissä olevien talviolympialaisten takia. Koska maan hallinto pyrkii järjestämään koronavapaat olympiakisat, on esimerkiksi Pekingin olympiapuisto jo nyt suljettu niin sanottuun koronakuplaan.

