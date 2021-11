Shell muuttaa Hollannista Britanniaan, Hollannin hallitus pettyi

Energiajätti Shell aikoo siirtää pääkonttorinsa ja verovelvollisuutensa Hollannista Britanniaan. Hollannin hallitukselle päätös oli raju pettymys.

Hollantilais-brittiläinen yhtiö, viralliselta nimeltään Royal Dutch Shell, on tähänkin asti ollut rekisteröity Britanniaan, mutta sen pääkonttori on Hollannin Haagissa. Nyt pääkonttori siirtyy Lontooseen.

Muuton yhteydessä Shell aikoo myös poistaa virallisesta nimestään Hollantiin viittaavan alkuosan Royal Dutch, joten yhtiö on käytännössä luopumassa pitkäaikaisesta kahden kotimaan rakenteestaan. Yhtiö on toiminut nykyisellä nimellään vuodesta 1907.

– Tämä on meille epämiellyttävä yllätys. Hallitus on syvästi pahoillaan tästä aikeesta, Hollannin talousministeri Stef Blok sanoi.

Blok kertoi hallituksen keskustelevan Shellin kanssa muutoksen vaikutuksista.

– Shell on vakuuttanut meille, että tämän päätöksen henkilöstövaikutukset rajoittuvat tiettyjen johtajapestien siirtymiseen Hollannista Britanniaan.

Shell sanoi haluavansa yksinkertaistaa yhtiörakennettaan ja tehdä siten itsestään kilpailukykyisemmän.

Liikevaihdoltaan maailman suurimpia yhtiöitä

Shell on kokenut viime aikoina takaiskuja Hollannissa. Keväällä hollantilainen tuomioistuin määräsi Shellin vähentämään hiilidioksidipäästöjään 45 prosentilla vuoden 2030 loppuun mennessä, mitä pidettiin historiallisena voittona ilmastoaktivisteille. Shell on valittanut päätöksestä.

Lokakuussa Hollannin suurin eläkerahasto ABP puolestaan ilmoitti lopettavansa investoinnit fossiilisten polttoaineiden yhtiöihin. ABP oli ollut Shellin pitkäaikainen liittolainen.

Shell on liikevaihdoltaan maailman suurimpia yhtiöitä, ja kuuluu maailman suurimpiin öljyn ja maakaasun tuottajiin. Sillä on toimintaa muun muassa öljyn etsinnässä, poraamisessa ja jalostamisessa sekä polttoaineiden vähittäismyynnissä.

Tämänvuotisella Fortune 500 -listalla Shell oli 183 miljardin dollarin liikevaihdollaan maailman 19. suurin yhtiö. Viime vuonna se oli maailman viidenneksi suurin ja Euroopan suurin yhtiö.

