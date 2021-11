Singapore ei enää kustanna rokottamattomien koronapotilaiden hoitoa

Singaporen hallitus on linjannut, ettei maa enää maksa koronarokotteista kieltäytyneiden ihmisten koronatartuntojen hoitoa.

Kaakkois-Aasiassa sijaitsevan Singaporen terveysministeriön maanantaisen tiedotteen mukaan koronan takia tehohoitoa vaativista potilaista merkittävä enemmistö on rokottamattomia. Samoin valtaosa uusista covid-tapauksista on rokottamattomia.

Asiasta kertoo muun muassa yhdysvaltalaislehti Washington Post.

Rokotettujen potilaiden lisäksi sairaanhoitokulut katetaan potilaille, jotka eivät ole voineet ottaa rokotetta terveydellisistä syistä tai siksi, etteivät ole vielä täyttäneet 12 vuotta. Osin rokotettujen koronaviruksen hoitoon liittyvät sairaanhoitokulut hallitus kattaa vuoden loppuun saakka.

Rokotteeseen oikeutetusta väestöstä 85 prosenttia on saanut täyden rokotesuojan. Viikonloppuna runsaan viiden ja puolen miljoonan asukkaan Singaporessa oli 1 725 sairaalahoitoa vaativaa koronapotilasta.

Huolta ja epävarmuutta

Singaporen hallitus ryhtyi terveysministeriön mukaan alun perin maksamaan kaikkien koronapotilaiden sairaanhoitokulut siksi, että Covid-19 oli uusi tauti joka toi mukanaan paljon epävarmuutta ja huolta. Maanantaisessa tiedotteessaan ministeriö korostaa rokotettujen voivan yhä turvautua siihen, että heidän koronaan liittyvät sairaanhoitokulunsa maksetaan siihen saakka, kunnes pandemiatilanne on tasaantunut.

Vaikkei Singapore enää maksa laskua, voivat rokottamattomat potilaat kuitenkin yhä turvautua yksityisiin sairasvakuutuksiinsa.

Maan koronaryhmän tiedotustilaisuudessa puhunut terveysministeri Ong Ye Kung sanoi uutiskanava Chanel News Asian mukaan, että sairaalat jättäisivät mieluummin kaikki koronapotilaat laskuttamatta. Terveysministeri kuitenkin sanoi hallituksen pitävän tärkeänä viestiä siitä, että jokaisen kykenevän tulisi rokottautua koronavirusta vastaan.

Lokakuun viimeisellä viikolla Singaporessa kirjattiin ennätysmäärä sekä uusia koronavirustartuntoja että virukseen liittyviä kuolemia.

Kirsti Karttunen

STT

