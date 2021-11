Sisäministeri Mikkonen välikysymykseen: Suomen valmius vastata hybridivaikuttamiseen rajoilla on hyvällä tasolla

Suomen valmius vastata hybridivaikuttamiseen maan rajoilla on hyvällä tasolla, sanoo sisäministeri Krista Mikkonen (vihr.).

Mikkosen mukaan vakaviinkin häiriötilanteisiin kyetään vastaamaan voimassa olevalla lainsäädännöllä.

Mikkosen mukaan on kuitenkin tarpeen kartoittaa Suomen käytössä oleva keinovalikoima, jotta eri syistä johtuviin kriiseihin kyetään vastaamaan ennaltaehkäisevästi, oikeasuhtaisesti ja tehokkaasti.

– Tästä syystä hallitus on perustanut virkamiestyöryhmän käymään läpi lainsäädäntöä muutostarpeiden kartoittamiseksi ja uusien mahdollisuuksien löytämiseksi. Tarvittavat muutokset valmistellaan viipymättä, Mikkonen sanoi.

Mikkonen vastasi eduskunnassa hallituksen puolesta perussuomalaisten, kokoomuksen, kristillisdemokraattien ja Liike Nytin välikysymykseen Suomen varautumisesta hybridivaikuttamiseen maan rajoilla.

Taustalla Valko-Venäjän tapahtumat

Oppositiopuolueiden viime viikolla jättämän välikysymyksen ensimmäinen allekirjoittaja oli perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra.

Välikysymyksen taustalla on kiristynyt tilanne Valko-Venäjän ja sen EU-naapurien rajoilla, kun Valko-Venäjä on käyttänyt hyväkseen EU:n alueelle pyrkiviä siirtolaisia ohjaamalla heitä unionimaiden rajoille.

Välikysymyksessä peräänkuulutetaan Suomelle valmiuksia vastata samankaltaiseen hybridivaikuttamiseen siten, että tehtäisiin mahdolliseksi luopua määräajaksi turvapaikkahakemusten vastaanottamisesta.

Välikysymyksessä esitetään, että Suomen lainsäädäntöön säädetään välittömästi hätätilapykälä, jonka nojalla turvapaikkahakemusten vastaanottaminen voidaan keskeyttää laajamittaisen maahantulon tilanteessa kansallisen turvallisuuden ja yleisen järjestyksen turvaamiseksi.

Nyt käsiteltävä välikysymys on tänä vuonna viides. Eduskunta äänestää hallituksen luottamuksesta perjantaina.

Tuomas Savonen

STT

