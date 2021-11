Someron valtuusto käynnisteli jo koulukeskustelua – kaupungin satsaukset markkinointiin puhuttivat

Someron kaupunginvaltuusto käynnisteli jo koulukeskustelua, vaikka koulujen ja päiväkotien kohtalo ei vielä esityslistalla ollutkaan. Valtuusto pääsi kuitenkin aiheeseen, kun se päätti pitää tuloveroprosentin ensi vuonna nykyisessä 20,50:ssä.

Keskustelun aloitti keskustan Juha Salo. Salo halusi tietää, onko nykyisellä veroprosentilla mahdollisuus panostaa aiempaa enemmän uusien yritysten ja asukkaiden saamiseen Somerolle.

– On naiivia kuvitella, että nykyisellä palveluverkolla on lähivuosina riittävästi käyttäjiä, ellei Somerolle saada nykyistä enemmän lapsiperheitä. Kaupungilta tarvitaan riittävästi panostuksia, jotta voimme ylläpitää sellaista palveluverkkoa kuin haluamme, Salo huomautti.

Salon mukaan Somerolle tarvitaan nopeasti noin sata lapsiperhettä lisää. Hän laski, että oman syntyvyyden päälle pitäisi tulla vuosittain noin 30 prosentin lisäys lasten määrään perheiden muuton kautta.

– Nyt tulomuutto on lisännyt lasten määrää noin 15 prosentilla, mikä on tarkoittanut lähes yhtä koululuokkaa. Tämä pitää kaksin- tai kolminkertaistaa.

Kaupunginjohtaja Sami Suikkanen kertoi, että työtä uusien työpaikkojen ja asukkaiden eteen tehdään jatkuvasti.

– On kuitenkin epärealistista ajatella, että kunnan omin toimin kyetään saamaan nopeaa muutosta yleiseen kehitykseen ja samalla oleellista muutosta tehtyihin ennusteisiin. Toivomme tietysti edelleen parempaa kehitystä kuin oppilasennusteissa, Suikkanen huomautti.

Harri Känkänen (ps.) nosti esille kylien kehittämisen.

– Paljonko kaupunki on viime vuosina satsannut Oinasjärven ja Pitkäjärven kehittämiseen? Keskustassa laitettiin vuonna 2007 koko pääkatu uusiksi ja nyt suunniteltu torin siirto Kiiruun puiston nurkkaan maksaisi yli 400 00 euroa. Mitä on pistetty kyliin, Känkänen tiedusteli.

Suikkanen totesi, että kouluinvestoinnit ovat olleet viime vuodet jäissä oppimisympäristöselvityksen takia.

– Tontteja on yritetty etsiä. Väestö painottuu keskustaan ja keskustaajama palvelee koko kuntaa.

Heikki Lehtinen (vas.) huomautti, että Oinasjärven koulun keittiö saneerattiin kaupungin varoilla.

Salo kysyi, onko kaupungilla taloudellisesti varaa irrottaa 100 000–300 000 euroa kuningasideoiden toteuttamiseen, jos hyviä houkuttimia keksitään. Suikkanen kertoi, että vuosi 2023 on sote-uudistuksen takia iso kysymysmerkki.

– Ensi vuonna liikkumavaraa on jonkin verran, mutta ei ylen määrin. Tiukkaa taloutta on pyritty pitämään aiemminkin, mutta silti palveluja on pystytty jopa laajentamaan.

Laura Nuotio (kok.) tiedusteli, kuinka paljon kaupunki satsaa vuosittain rahaa markkinointiin. Suikkanen arvioi, että rahaa on ensi vuonna käytössä noin 60 000 euroa. Kaupunki palkkaa ensi vuonna myös viestintäasiantuntijan.

Harri Känkänen huomautti, että 40 000–60 000 eurolla vuodessa ei saada mitään.

– Meidän on pakko mainostaa enemmän. Tämä työ olisi pitänyt aloittaa jo aikoja sitten.

Suikkanen painotti, että työtä on tehty ennenkin.

– Somerolle muuttaa yli 300 henkeä vuosittain sisään. Kaupungin markkinoinnilla on ollut varmasti vaikutusta näihin lukuihin.

Valtuuston puheenjohtaja Jani Kurvinen (kesk.) korosti, että Somerolla on paljon vetovoimatekijöitä.

– Meillä on hyvät koulut ja päiväkodit ja pienet opetusryhmät sekä hyvät harrastusmahdollisuudet. Pidetään huoli, että näistä on tarpeeksi viestintää ulospäin ja ylläpidetään hyvät palvelut, Kurvinen sanoi.

Elli Kurkikangas (vas.) painotti, että Somerolla on sijaintinsa takia hyvät mahdollisuudet kilpailla uusista asiakkaista.

– Turku, Helsinki ja Tampere ovat kohtuullisen matkan päässä, joten olen optimistinen. Koronan myötä etätyömahdollisuudet ovat kehittyneet ja into muuttaa maalle on kasvanut. Muutossa iso asia on tietysti se, saako kersat mukavaan lähikouluun, Kurkikangas totesi.

Riitta Lehtinen (sd) piti yhtenä ongelmana kaupungin vuokra-asuntojen huonoa kuntoa.

– Kun Somerolle tullaan töihin, ei ensimmäisenä kysellä tonttia, vaan tarvitaan asunto, Lehtinen huomautti.

Uusia aloitteita ja vanhojen muistelua

Someron kaupunginvaltuustossa tehtiin uusia aloitteita ja samalla kaivattiin vastauksia vanhoihin.

Perussuomalaisten valtuustoryhmä haluaa lyhennyksiä oppilaiden koulukyyteihin meneviin aikoihin. Ryhmä esittää, että kaupunki aloittaa työn koulukyyteihin menevän ajan lyhentämiseksi puolella tunnilla per päivä. Ryhmä nostaa aloitteessaan esille erityisesti lapset, jotka haetaan taksilla kotoaan ja joutuvat odottamaan sen jälkeen linja-autoa jopa puoli tuntia.

Perussuomalaisten toisessa aloitteessa esitetään Somerolle kirppisrallia, jossa pidetään samana päivänä isompia ja pienempiä kirpputoreja eri puolilla kuntaa. Ryhmä ehdottaa, että kaupunki lähtee toteuttamaan tapahtumaa ensi vuonna ja osallistuu sen markkinointiin.

SDP:n valtuustoryhmä haluaa korotusta varhaiskasvatuksen henkilökunnan vaaterahaan. Ryhmä esittää aloitteessaan, että vakinaisten työntekijöiden vaateraha nostetaan 50 eurosta 150 euroon vuodessa.

Kokoomuksen valtuustoryhmän puheenjohtaja Markku Mäki-Teeri peräsi vastauksia ryhmän vanhoihin aloitteisiin.

– Vuonna 2017 teimme aloitteen liikunta- ja kulttuurilinjoista lukioon ja vuonna 2019 kaupungin vetovoiman kehittämisestä. Toivon, että aloitteet oikeasti käsiteltäisiin, Mäki-Teeri huomautti.

Jutta Varjus lisäsi vastausta odottavien aloitteiden listaan myös kokoomuksen aloitteen Someron eri kulttuurikohteita esittelevien kulttuurikierrosten järjestämisestä.

Riitta Lehtinen (sd.) kuittasi Mäki-Teerille, että SDP on odottanut ikäihmisten ilmaisia uimahallivuoroja koskevaan aloitteeseensa vastausta vuodesta 2012.