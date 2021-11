Somero varautuu tapahtuma-aukion tekemiseen Kiiruun puistoon – torin myyntitoiminnan siirtoon otetaan kantaa vasta myöhemmin

Someron kaupunki on ottamassa aikalisän suunnitelmissa siirtää tori nykyisestä paikastaan Kiiruun puiston reunaan. Kaupunginhallituksen hyväksymässä investointiesityksessä puhutaan torin siirron sijasta tapahtuma-aukion tekemisestä Kiiruun puistoon.

Someron kaupunginjohtaja Sami Suikkanen muutti alkuperäistä esitystään tekstin osalta kaupunginhallituksen kokouksessa.

– Ehdotuksessa ei oteta kantaa toritoiminnan siirtämiseen mitenkään. Torin myyntitoiminnan siirtämiseen voidaan palata myöhemmin, jos se katsotaan tarpeelliseksi, kun tapahtuma-aukio on ensin tehty, Suikkanen huomauttaa.

Kiiruun puistoon tehtävälle tapahtuma-aukiolle on esitetty keskustan kehittämissuunnitelmassa esiintymislavaa sekä kevyitä katoksia.

Kaupunginhallituksen hyväksymässä taloussuunnitelmassa keskustan kehittämiseen ja tapahtuma-aukion tekemiseen esitetään 450 000 euron määrärahaa vuodelle 2025. Vuodelle 2024 on osoitettu 25 000 euroa suunnitteluun.

Torin siirto Kiiruun puiston reunaan on aiheuttanut Somerolla runsasta keskustelua ja myös vastustusta.

Kaupunginhallitus esittää, että ensi vuonna aloitetaan uuden kevyen liikenteen sillan suunnittelu Jaatilanjoen ylitse. Silta tulee Jaatilanjoen Kirkkojärveen laskevaan päähän. Uusi silta yhdistää Akustinpuiston Elonpellon alueen virkistysreitistöön.

– Akustinpuisto on jäänyt nyt erilliseksi saarekkeeksi, mutta uuden kevyen liikenteen sillan myötä se saadaan osaksi ympäröivää virkistysreitistöä, Suikkanen sanoo.

Kaupunginhallituksen ehdotuksessa on mukana yhteensä 80 000 euron määrärahat kevyen liikenteen siltaa varten vuosille 2022–2025.

Kaupunginhallitus äänesti Kiiruun puiston tapahtuma-aukiosta ja uudesta sillasta. Perussuomalaiset esitti, että talousarviosta olisi poistettu kokonaan niin tapahtuma-aukio kuin silta. Esitys hävisi äänestyksen luvuin 6–2, sillä se ei saanut tukea muista ryhmistä. Kokoomuksen Markku Mäki-Teeri äänesti tyhjää.

Kaupunginhallitus käsittelee ensi vuoden talousarvion käyttötalousosaa kahden viikon kuluttua. Lopullisesta talousarviosta päättää kaupunginvaltuusto.

Ei uimarantaa Kyyrän alueelle

Someron kaupunginhallitus otti talousarvioehdotuksestaan pois Kyyrän alueen uuden uimarannan. Tekninen lautakunta esitti uimarannan tekemiseen Kyyrän alueelle 30 000 euron määrärahaa ensi vuodelle.Kaupunginhallitus hyväksyi yksimielisesti kaupunginjohtajaehdotuksen uudesta uimapaikasta Elonpellon alueelle. Uimapaikalle ei tule pukukoppeja tai vessoja. Suikkanen esitti uimapaikkaa varten 5 000 euron määrärahaa.– Elonpellon alueella on kaupungin ranta, johon yksityinen on tehnyt laiturin. Rantaa ja laituria saa käyttää vapaasti, ja paikalle on myös Kyyrän alueelta kohtuullisen lyhyt matka, Suikkanen toteaa.

Kaupunginhallitus lisäsi 20 000 euroa vuodelle 2024 Akustinpuiston vierasvenelaituriin.