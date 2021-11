Someron Joensuuntielle toinen kiertoliittymä – elyltä valtion rahoitukselle vihreää valoa

Someron pääkadulle Joensuuntielle on tulossa toinen kiertoliittymä. Kiertoliittymä tulee Joensuuntien toiseen päähän Helsingintien ja Antintien risteykseen. Kiertoliittymän suunnittelu alkaa ensi vuonna. Someron kaupunki maksaa suunnittelukuluista puolet ja valtio puolet.

– Tiesuunnitelman tekemiseen ja siihen liittyvään hallinnolliseen käsittelyyn menee 2–3 vuotta, joten kiertoliittymän rakentaminen voi alkaa aikaisintaan vuonna 2024, Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toiminnanohjauspäällikkö Pekka Puurunen huomauttaa.

Puurunen kertoo, että lähtökohta kiertoliittymän rakentamisen kustannusjaon osalta on sama kuin suunnittelun.

– Valtion osuus olisi 50 prosenttia ja Someron kaupungin 50 prosenttia.

Joensuuntien ja Turuntien risteyksessä on ollut kiertoliittymä jo vuosia ja samanlaista ratkaisua on kaivattu pitkään myös pääkadun toiseen päähän, mutta valtiolta ei ole saatu rahoitusta.

Someron kaupungin ensi vuoden talousarviossa on varattu kiertoliittymän suunnitteluun 100 000 euroa. Someron tekninen johtaja Marko Mäkinen kertoo, että risteysalueella on tehty jo mittauksia. Kiertoliittymän rakentamiseen kaupunki on varannut tulevien vuosien taloussuunnitelmassa 800 000 euroa. Valtion avustus kattaisi 900 000 euron kustannuksista 450 000 euroa.

Mäkinen on todella tyytyväinen, että Joensuuntien ja Helsingintien risteykseen saadaan kiertoliittymä.

– Kiertoliittymä parantaa risteyksen liikenneturvallisuutta. Risteysalue on nykyisellään laaja ja sekava ja siinä on paljon liikennettä. Risteyksessä kulkevilla on paljon huomioitavaa, sillä myös jalankulkijoita ja pyöräilijöitä liikkuu siinä paljon, Mäkinen toteaa.

Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenneturvallisuusinsinööri Jaakko Klang on samaa mieltä Mäkisen kanssa.

– Kiertoliittymä on liikenneturvallisuuden kannalta todella perusteltu hanke. Tuo risteys on oikein sopiva paikka kiertoliittymälle, sillä kyseessä on sekava risteys ja melko vilkas liikenteen solmukohta, Klang huomauttaa.

Ely-keskus on pyrkinyt viime vuosina parantamaan Someron keskustan ohi kulkevan kantatie 52:n liikenneturvallisuutta eri tavoin. Ohikulkutien nopeusrajoitus laskettiin muutama vuosi sitten 60 kilometristä 50 kilometriin tunnissa. Tieosuudella on myös neljä automaattista nopeusvalvontakameraa.

– Kiertoliittymä jatkaa nyt tätä aiemmin aloitettua työtä Someron liikenneturvallisuuden parantamiseksi, sillä kiertoliittymä myös rauhoittaa kantatie 52:n liikennettä hillitsemällä nopeuksia. Meidän yksi tavoitteemme on nimenomaan rauhoittaa ajoneuvojen ajonopeuksia kaupunkimaisissa ympäristöissä, Klang toteaa.

Klang kertoo, että ohikulkutien turvallisuuden parantamiseksi tehdyt toimet ovat alkaneet myös tuottaa tuloksia.

– Henkilövahinkoihin johtavat liikenneonnettomuudet vähenivät Somerolla viime vuonna.

Someron kaupunki on varautunut parantamaan lähivuosina keskustan liikenneturvallisuutta myös muuten. Turuntien, Leivontien loppuosan ja Ihamäentien varteen on tulossa kevyen liikenteen väylät. Kevytväyliin on varattu rahaa ensi vuoden talousarviossa ja vuosien 2023–2025 taloussuunnitelmassa 1,55 miljoonaa euroa.

– Joensuuntielle on kaavailtu muun muassa lisää jalankulkijoista varoittavia herätevarsia suojateiden yhteyteen. Myös joidenkin kadunvarren pysäköintiruutujen poistamista harkitaan näkyvyyden parantamiseksi. Isompia toimia pohditaan keskustan kehittämissuunnitelman yhteydessä, Marko Mäkinen kertoo.