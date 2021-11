Stellan Skarsgård ja Andrea Riseborough elokuvanteossa Paimion parantolassa – lähivuosina Suomeen odotetaan todella ison kokoluokan tuotantoa

Viime syksynä Pirkanmaalla kuvattiin amerikkalainen tieteiselokuva Dual. Nyt Turun seudulla kuvataan rikosdraama What Remains.

Pääosia esittävät ruotsalaiset Gustaf Skarsgård ja hänen isänsä Stellan sekä britti Andrea Riseborough. Ohjaaja on kiinalainen Ran Huang. Tuotanto on kiinalais-suomalainen.

– Hankkeella on pitkä historia. Valmistelut alkoivat yli kaksi vuotta sitten, kertoo Film Service Finland -yhtiön tuottaja Timo Vierimaa.

Helmikuussa 2020 kuvaukset peruttiin vain viikon varoitusajalla. Silloin naispääosassa piti olla Vicky Krieps.

– Pandemia iski Kiinassa. Euroopassa tilanne ei ollut vielä paha, mutta kiinalaistuottajat peruuttivat.

Stellan Skarsgård on esiintynyt yli 30 Hollywood-elokuvassa. Viime vuonna hän voitti sivuosan Golden Globen roolistaan sarjassa Chernobyl.

Skarsgård puhui Suomessa kuvaamisesta ruotsalaislehtiin jo keväällä 2020. Elokuvalla on hänelle erityinen merkitys. Käsikirjoitus on hänen vaimonsa MeganEverett-Skarsgårdin ja ohjaaja Huangin käsialaa.

Isä-Stellan näyttelee elokuvassa poliisia. Varsinaiset päähenkilöt ovat Riseboroughin näyttelemä lääkäri ja Gustaf Skarsgårdin esittämä potilas.

Suomalainen työryhmä tekee

Koko elokuva kuvataan Suomessa. Vierimaa ei voi paljastaa tarinasta mitään, mutta täsmentää, että esimerkiksi lumien vuoksi ei Suomeen tultu.

Tällä viikolla What Remainsia on kuvattu Paraisilla ja Paimion parantolassa. Alvar Aallon suunnittelema parantolarakennus on tarinan keskeinen tapahtumapaikka.

Vierimaa kertoo suomalaisen työryhmän olevan noin 60 henkeä. Joinain päivinä työntekijöitä on enemmän. Suomalaisessa tuotannossa tyypillinen työryhmän koko on merkittävästi pienempi.

Hanke oli alkujaan pohjoismainen, mutta ruotsalaistuottaja oli estynyt jatkamaan, kun tuotanto käynnistettiin tänä vuonna uudelleen.

Film Service Finland -yhtiön piti ensin vain tarjota tuotantopalvelut samaan tapaan kuin Dualissa. Yhtiö perustettiin nimenomaan järjestämään tuotantopalveluja ulkomaisille tuotannoille.

– Haluamme brändäytyä palveluyhtiöksi, Vierimaa kertoo.

– Tässä olemme kuitenkin osatuottaja. Myös What Remainsin jälkityöt tullaan tekemään Suomessa.

Film Service Finlandin keskeistä toimintaa on tuotantojen valmisteleminen. Vierimaan mukaan jatkuvasti on suunnitteilla 5-7 kansainvälistä hanketta, joista moniin ehditään valitsemaan työryhmää ja varmistaa kuvauspaikkoja.

– Sitten amerikkalainen studio saattaa ilmoittaa, ettei tätä tehdäkään, tai kuvaukset eivät sovikaan korkean profiilin ohjaajan tai näyttelijän aikatauluun, tuottaja kuvailee.

– Yksi kymmenestä hankkeesta, joista käymme keskustelua, päätyy tuotantoon Suomessa.

Maine on tärkeä

Dualista vuosi sitten kertynyt kokemus on ollut Film Service Finlandille yhtä arvokasta kuin maine, jota onnistuneesta tuotannosta maailmalle leviää.

– Esimerkiksi amerikkalaisille killoilla on omat byrokratiansa ja vaatimuksensa vaikkapa näyttelijöiden työolosuhteisiin. Meillä ei ole niihin rutiinia, mutta oppimalla valmiudet kasvavat, Vierimaa sanoo.

Asiat kehittyvät käsi kädessä. Business Finlandin tuotantokannustin on olennainen vetonaula, ja alueelliset elokuvakomissiot esimerkiksi Tampereella ja Turussa auttavat tuotantojen houkuttelemisessa.

Vierimaan mukaan suomalainen elokuvanteon infrastruktuuri on ottanut valtavia askelia viime aikoina. Valtteja ovat osaaminen ja luotettavuus.

– Sitä ei voi tietää, onko ensi vai seuraavana vuonna vuorossa se todella iso kansainvälinen tuotanto kokoluokkaa James Bond-elokuva.

Turussa on nyt tähtiä

What Remainsin julkistetut näyttelijät ovat varsin tunnettuja maailmalla. Andrea Riseborough on nähty muun muassa Tom Cruisen rinnalla tieteiselokuvassa Oblivion ja pääosassa Madonnan ohjaamassa W.E.:ssä. Hänen tunnettuja elokuviaan ovat myös Birdman ja The Death of Stalin.

Viime vuonna valmistui Roberto Savianon kirjaan perustuva italialainen suurtuotantosarja ZeroZeroZero, jossa Riseborough esittää pääosaa.

Ennen Suomeen tuloaan Stellan Skarsgård on näytellyt tänä vuonna keskeistä osaa Star Wars -universumiin sijoittuvassa suursarjassa Andor, joka valmistuu ensi vuonna Disney+-palveluun. Elokuvateattereissa hän on paraikaa isossa pahisroolissa jättituotannossa Dyyni.

Stellan Skarsgårdia ovat hänen urallaan ohjanneet muiden muassa Steven Spielberg, David Fincher, Lars von Trier ja Renny Harlin. Läpimurtonsa hän teki jo vuonna 1982 elokuvassa Yksinkertainen murhaaja.

Gustaf Skarsgård on yksi hänen näyttelijäpojistaan. Gustaf teki ensimmäisen valkokangasroolinsa 9-vuotiaana Jan Guillou-filmatisoinnisssa Peitenimi Coq Rouge. Hän on näytellyt Viikingit-sarjassa Flokia ja oli mukana Westworld-sarjan toisella kaudella.

Kalle Kinnunen

STT