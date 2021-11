STM ohjeistaa jälleen alueita – käyttöön uudet kriteerit koronarajoituksille

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on antanut alueille jälleen koronaepidemian torjumiseen liittyvän ohjauskirjeen. Maanantaina tulee voimaan hallituksen uusittu hybridistrategia nyt, kun 80 prosentin rokotuskattavuus on saavutettu.

Uudessa hybridistrategiassa luovutaan alueiden jaottelusta perustason, kiihtymisvaiheen ja leviämisvaiheen alueisiin. Tilalle tulee nykyiseen tautitilanteeseen paremmin soveltuvat kriteerit, joita sovelletaan pahimmilla epidemia-alueilla, joita kutsutaan leviämisalueiksi.

Leviämisalueelle ominaisia tunnusmerkkejä on esimerkiksi se, että alueellisessa rokotuskattavuudessa on puutteita tai sosiaali- tai terveydenhuollon kuormitus kasvaa ja palvelujärjestelmän toimintakyky heikkenee. Tunnusmerkkinä on myös, että tartuntoja on kahden viikon aikana sataatuhatta asukasta kohden koko väestössä enemmän kuin sata tai rokottamattomien keskuudessa enemmän kuin kaksisataa.

Tunnusmerkkeja voidaan käyttää suuntaa antavana apuna toimenpiteiden tarpeen arvioinnissa.

THL julkaisee epidemian leviämisalueiden tunnusmerkit täyttävien alueiden tiedot verkkosivuillaan maanantaista alkaen.

STT

Kuvat: