Suomeen tullut Valko-Venäjän kautta noin 30 henkilöä heinäkuun alun jälkeen

Suomeen on saapunut heinäkuun jälkeen Valko-Venäjän kautta noin 30-35 henkilöä, kertoo Rajavartiolaitoksen esikunnan tilanne- ja riskianalyysikeskuksen päällikkö, everstiluutnantti Mikko Lehmus.

– Noin 20 on hakenut Suomesta turvapaikkaa heinäkuun alusta lukien. Loput, noin kymmenen, ovat meidän tietojemme mukaan sellaisia, jotka ovat tulleet laittoman maahantulon järjestämisen perusteella, eivätkä välttämättä ole viranomaisten prosesseissa, Lehmus kertoo.

Pääasiallinen reitti Suomeen on kulkenut Baltian läpi, mutta muutamia on tullut myös Ruotsin kautta laivalla.

Suomeen saapuneiden määrä suhteessa aikaan antaa Lehmuksen mukaan perspektiiviä aiemmin uutisoituun tietoon, jonka mukaan Suomi olisi Valko-Venäjältä tulevien pääkohdemaa.

Saksalaislehti Welt kertoi torstaina, että EU-komission sisäisen asiakirjan mukaan Saksa ja Suomi olisivat Valko-Venäjän ja Puolan rajalla olevien ihmisten pääkohteita.

– Rajavartiolaitoksen arvio on, että Suomi on kohdemaa, mutta ei pääkohdemaa, Lehmus kertoo.

Ei erityistä tarvetta ryhtyä tehtostamaan toimintaa tällä hetkellä

Lehmuksen mukaan tällä hetkellä ei ole eritystä tarvetta ryhtyä tehostamaan toimintaa, mutta tilannetta arvioidaan uudelleen tarvittaessa päivittäin.

Rajavartiolaitoksen tilannearvioihin vaikuttavat Suomeen saapuvien määrän muutosten lisäksi myös kansainvälisesti saadut tiedot, joissa keskeisimpänä kanavana toimii Euroopan raja- ja merivartiovirasto Frontex.

Koronan vuoksi valtiot ovat toteuttaneet myös sisärajatarkastuksia Euroopan sisällä. Latvia, Liettua ja Puola ovat myös toteuttaneet tehostettua ulkomaalaisvalvontaa.

– Tämä on omiaan estämään laitonta liikettä EU:n alueen sisällä, niin kuin tämän järjestelmän kuuluukin, Lehmus kertoo.

https://www.welt.de/politik/ausland/plus234976830/Grenze-zu-Belarus-Mehrheit-der-Schleuser-aus-Deutschland.html

Elias Peltonen

STT

Kuvat: