Suomessa arvioidaan muun muassa ryhmäliikuntaan ja kaukoliikenteeseen kohdistuvia rajoituksia – testausaktiivisuus kasvussa

Suomessa arvioidaan kohtalaisen riskin tilaisuuksien ja toimintojen rajoittamista koronavirustilanteen hillitsemiseksi, sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) kertovat koronatilannekatsauksessaan. Aiemmin rajoituksia on pyritty kohdistamaan tilaisuuksiin ja tapahtumiin, joissa kontakteja on enemmän.

Kohtalaisen riskin tilaisuuksia ja tapahtumia ovat muun muassa ulkotilaisuuksissa järjestettävät istumapaikattomat yleisötilaisuudet, ryhmäliikunta, joukkueurheilu, laulutilaisuudet sekä kaukoliikenteen juna- ja bussiliikenne.

Rokottamattomien osuus koronatartunnoista on kolminkertainen kevääseen verrattuna

Katsauksessa kerrotaan, että kesäkuusta lähtien tapausilmaantuvuus on ollut jyrkässä kasvussa rokottamattomien keskuudessa. Rokottamattomien osuus kaikista tartunnoista on noussut kolminkertaiseksi verrattuna kevääseen.

Rokotettujen keskuudessakin on ollut nousua, mutta THL:n johtavan asiantuntijan Mia Kontion mukaan tämän nähdään olevan hyvin pientä verrattuna nousuun rokottamattomien keskuudessa.

Koronatestausaktiivisuus on ollut viime viikkoina tasaisessa kasvussa Suomessa.

Lokakuun lopulla testejä tehtiin viikossa vajaat 81 000. Viime viikolla testejä tehtiin jo yli 113 200, eli lähes viidennes enemmän kuin tuota edeltävän viikon aikana.

Viime viikon testausten perusteella tartuntoja todettiin noin 7 200 eli noin viidennes enemmän kuin edeltävällä viikolla. Lokakuun lopulla puolestaan todettiin yli 4 000 tartuntaa viikossa

Kaikista viime viikolla testatuista näytteistä oli positiivisia 6,3 prosenttia. Positiivisten näytteiden osuus tehdyistä testeistä on niin ikään noussut hienoisesti.

STT

