Suomessa on raportoitu 807 uutta koronatartuntaa

Suomessa on tänään raportoitu 807 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 675 tartuntaa, mikä on 54 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. Koronakuolemia on kirjattu nyt kaikkiaan 1 173.

Yhteensä koronatartuntoja on epidemian aikana vahvistettu Suomessa lähes 160 000.

Ensimmäisen ja toisen rokoteannoksen saaneissa on vain hienoista nousua eiliseen verrattuna.

Suomessa toisen koronarokoteannoksen on saanut nyt 78,9 prosenttia 12 vuotta täyttäneestä väestöstä, ilmenee THL:n tuoreista luvuista. Toisen rokoteannoksen saaneita on runsaat 3,86 miljoonaa.

Ensimmäisen rokoteannoksen saaneita on puolestaan 85,7 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä. Ainakin yhden annoksen on Suomessa saanut nyt yli 4,19 miljoonaa ihmistä.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirissä (Hus) koronaviruksen vuoksi sairaalahoitoon viime viikon aikana tulleista potilaista 58 prosenttia ei ole saanut koronarokotetta. Kaksi rokoteannosta saaneiden osuus on Husin mukaan 35 prosenttia ja yhden rokoteannoksen saaneiden osuus 7 prosenttia.

Sairaalahoitoon tulleiden rokottamattomien lukumäärä ja prosenttiosuus ovat hieman laskeneet edellisviikoista.

Suomen ilmaantuvuus loivassa laskussa

Koronaviruksen ilmaantuvuus on loivassa laskussa kahden viikon ajanjaksoja tarkasteltuna. Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 138 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Tätä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 139.

Maakunnista suurimmat ilmaantuvuudet ovat Keski-Pohjanmaalla (257) ja Päijät-Hämeessä (200). Pienintä ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla (20). Luvut ovat pyöristettyjä.

Emmi Tilvis, Maiju Ylipiessa

STT

