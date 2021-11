Suomessa yhdeksän uutta koronaan liittyvää kuolemaa – uusia tartuntoja 810

Suomessa on todettu vuorokaudessa yhdeksän uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Asiasta ilmoitti Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Koronaan liittyvistä syistä on kuollut Suomessa nyt kaikkiaan 1 209 ihmistä koko pandemian aikana.

Uusia koronaviruksen tartuntoja raportoitiin THL:n mukaan vuorokaudessa 810. Tartuntamäärä on kasvanut selvästi kahden viime viikon aikana verrattuna edeltäneisiin kahteen viikkoon. Viimeisten 14 päivän aikana Suomessa on todettu liki 9 200 koronatartuntaa, mikä on lähes 1 800 enemmän kuin edeltäneellä kahden viikon jaksolla.

Ei vieläkään 80 prosentin rokotuskattavuutta

Suomessa ei ole päästy edelleenkään 80 prosentin rokotuskattavuuteen kaksi rokoteannosta saaneessa 12 vuotta täyttäneestä väestöstä. Kattavuusluku on tänään 79,9 prosenttia, ilmoitti THL.

Terveysviranomaiset asettivat aiemmin tavoitteeksi 80 prosentin rokotuskattavuuden kaksi rokotepiikkiä saaneille.

Kaksi koronarokotteen annosta on nyt saanut Suomessa runsaat 3,9 miljoonaa ihmistä. Yhden koronarokotteen saaneita on hieman yli 4,2 miljoonaa, eli 86 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Suomessa on myös alettu antaa jo rokotteen kolmansia annoksia. Sen on saanut tähän mennessä runsaat 108 000 ihmistä.

STT

