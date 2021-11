Suomi jatkaa koripalloilun MM-karsintaa tänä iltana Kroatiaa vastaan

Suomen koripallomaajoukkue pelaa tänä iltana MM-karsinnan toisen ottelunsa, kun Espooseen saapuu Kroatia. Molemmat joukkueet hävisivät torstaina pelatut MM-karsinnan avausottelunsa, Suomi Ruotsille ja Kroatia Slovenialle.

Ottelu Espoon areenalla alkaa kello 19.

Viime kesänä Kroatia jäi viimeisessä olympiakarsinnassa rannalle Tokion olympialaisista. Sen jälkeen joukkuetta on uudistettu rajusti.

– Viime kesän joukkueesta näissä karsinnoissa on jäljellä kolme pelaajaa. Kesän joukkueen akilleenkantapää oli passiivinen puolustus, jonka he ovat vaihtaneet todella aggressiiviseen puolustukseen sekä pallottomana että pallollisena, Suomen apuvalmentaja Hanno Möttölä kuvaili Koripalloliiton tiedotteessa.

Kroatian kokoonpanoon tarjolla olevista neljästätoista pelaajasta yhdeksän on syntynyt vuosina 1997-2002.

– Kroatialla on kasassa nuori, nopea, atleettinen jengi, joka pelaa erittäin epäitsekästä Kroatia-korista. Pallo liikkuu, joukkue hakee yhdessä parasta mahdollista heittoa. Jos meillä oli Ruotsia vastaan vaikeuksia viedä peliä koko kentälle, Kroatiaa vastaan se tulee varmasti luontevasti, koska pelin tempo tulee olemaan sunnuntaina kovempi, Möttölä sanoi.

Tämän päivän pelien jälkeen MM-karsinnat taukoavat helmikuun lopulle saakka. Silloin Suomi kohtaa kahdesti Slovenian.

STT

Kuvat: