Tampereen klassillisesta lukiosta kirjoitettiin 8 laudaturin tulos, korkeimmat kokonaispisteet saanut kirjoitti 6 laudaturia ja 3 eximiaa Ressun lukiosta Helsingistä

Syksyn ylioppilaista yksi kirjoitti kahdeksan laudaturia. Ylioppilastutkintolautakunnasta kerrotaan, että tulos kirjoitettiin Tampereen klassillisesta lukiosta.

Syksyn ylioppilailla korkein arvosanapistemäärä eli kokonaistulos muodostuu 6 laudaturista ja 3 eximiasta, jonka sai yksi henkilö. Tämä tulos kirjoitettiin Ressun lukiosta Helsingistä.

Lisäksi Ressun lukiosta kirjoitettiin seitsemän laudaturin ja yhden eximian tulos. Samaan tulokseen ylsi yksi kokelas Lahden lyseosta. Pelkästään seitsemän laudaturia kirjoitettiin Oulunkylän yhteiskoulusta Helsingistä, Tampereen lyseon lukiosta ja kahdesti Ressun lukiosta.

Tutkintolautakunnan mukaan tänä syksynä valmistuu noin 4 200 uutta ylioppilasta. Uusista ylioppilaista noin 200 on suorittanut tutkinnon pakolliset kokeet jo aiemmin, mutta saanut opintonsa valmiiksi vasta syksyn aikana. Lisäksi ylioppilaita valmistuu lisää vielä syksyn aikana, kun he saavat puuttuvat opintonsa suoritettua.

Syksyn ylioppilastutkinnon kokeisiin ilmoittautui kaikkiaan noin 45 300 kokelasta, mutta luvussa on mukana sekä tutkinnon eri vaiheissa olevia kokelaita että sellaisia kokelaita, jotka uusivat hyväksyttyjä tai hylättyjä kokeita tai täydentävät tutkintoaan.

Liisa Kujala

STT

