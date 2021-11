Syyttäjä: Ex-jääkiekkoilija Jere Karalahti yritti lyödä järjestyksenvalvojia ja uhkaili heitä jengiläisten kostolla

Syyttäjä vaatii ex-jääkiekkoilija Jere Karalahdelle sakkoja baari-illan tapahtumista Kittilässä viime vuoden tammikuussa. Karalahden syytteitä käsiteltiin keskiviikkona Lapin käräjäoikeudessa.

Syyttäjän mukaan tapahtumat saivat alkunsa, kun järjestyksenvalvojat poistivat Karalahden ravintolasta ja taluttivat hänet pihalle. Silloin hän syytteen mukaan tarttui toista järjestyksenvalvojista rinnuksista ja sanoi ”haluatko, että lyön”. Lisäksi Karalahti sanoi, että hänellä on niin kovat potkut, että voi potkia valvojilta polvet murskaksi, syytteessä kerrotaan.

Sitten Karalahti syytteen mukaan otti kiinni toisesta järjestyksenvalvojasta ja repäisi tätä itseään kohti sekä yritti lyödä molempia valvojia nyrkeillä. Valvojat saivat Karalahden maahan ja raudoitettua, jolloin hän vielä sanoi, että he ovat ”kuolleita miehiä” ja että jengiläiset tulevat heidän kotiinsa kostamaan, syytteessä sanotaan.

Karalahtea syytetään laittomasta uhkauksesta, pahoinpitelystä ja pahoinpitelyn yrityksestä. Vaihtoehtoinen syyte on järjestystä ylläpitävän henkilön vastustaminen.

Karalahti ei ole toimittanut käräjäoikeuteen kirjallista vastausta, josta ilmenisi hänen kantansa syytteisiin. Syyttäjä vaatii hänelle vähintään 40 päiväsakon suuruista sakkorangaistusta.

Maria Rosvall

STT

Kuvat: