Takapakkia taistelussa

Maailman terveysjärjestöllä WHO:lla on synkkä näkemys tulevasta talvesta. Jos käynnissä oleva kehitys jatkuu, koronavirukseen liittyvät kuolemat lisääntyvät Euroopassa ensi maaliskuuhun mennessä 700 000:lla. Se tarkoittaisi 2,2 miljoonaa kuollutta kaksi vuotta päällä olleen pandemian aikana.

Sairaaloiden teho-osastot kuormittuvat raskaasti lähes jokaisessa Euroopan maassa, WHO ennustaa.

Selitykset tilanteen pahenemiselle ovat tuttuja Suomessakin. Covid19:n deltamuunnos tarttuu herkästi, rokotuskattavuus on liian alhainen ja rajoituksia on höllennetty. Tuttuja ovat myös lääkkeet: rokotukset, etäisyydet, käsihygienia ja kasvomaskien käyttö – kaikki nämä yhdessä.

Suomessa rokotuskattavuus on Euroopan korkeimpia. Kaksi rokotetta saaneiden määrä on hienoisessa kasvussa, ja torstaina rokotuskattavuus nousi yli 81 prosentin. Suunta on oikea, mutta edelleen 660 000 yli 12-vuotiasta ei ole saanut ensimmäistäkään annosta. Toivottavasti rajoitusten tiukentaminen ohjaa rokotuspaikoille kaikki, joilla ei ole todellista terveydellistä syytä jättää rokotetta väliin.

Taistelussa koronaa vastaan on tullut takapakkia. Varsinais-Suomessa otettiin tällä viikolla käyttöön laaja etätyösuositus. Niin tehtiin myös pääkaupunkiseudulla. Tavoite on vähentää työmatkaliikennettä ja ihmisten välisiä kontakteja.

Koronakoordinaatioryhmä suosittelee vahvasti myös rokotetuille suu-nenäsuojusten käyttöä ulkona ja sisällä, kun riittävää etäisyyttä ei pystytä pitämään. Kyse on edelleen suosituksista, mutta viesti on selvä: vapaa maskiton elämä on taas ainakin joksikin aikaa ohi.

Mikäli maakunnan koronanyrkistä riippuisi, toimet olisivat vielä tiukempia ja koskisivat esimerkiksi ravintoloiden aukiolo- ja anniskeluaikoja. Jo nyt ravintoloiden olisi mahdollista vaatia asiakkailta koronapassia koko aulioloaikana.

Eurooppaministeri Tytti Tuppurainen (sd.) sanoi EU-maiden eurooppaministerien kokouksen jälkeen, että Itävallassa ensi helmikuussa voimaan tuleva rokotuspakko tuskin yleistyy unionin alueella.

Euroopassa uskotaan edelleen vapaaehtoisuuteen. Hyvä niin, mutta se edellyttää myös kansalaisilta vastuullisuutta. Siinä on vielä parannettavaa.