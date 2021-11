Tampa Bay kaatoi Philadelphian kotonaan – maalivahdeilla riitti töitä

Jääkiekon NHL:ssä Tampa Bay Lightning on voittanut kotikaukalossaan Philadelphia Flyersin. Flyers kaatui maalein 4-0.

Lightning avasi maalisaldonsa ennen peliajan kolmatta minuuttia ja jatkoi Flyersin verkon heiluttamista toisessa erässä kahdella maalilla. Viimeisen maalin isäntäjoukkue laukoi päätöserässä.

Ensimmäisen osuman tehneelle Zach Bogosianille maali oli kauden ensimmäisen, kuten kolmannen maalin tehneelle Corey Perryllekin. Pelissä eniten tehoja keräsi Lightningin Steven Stamkos, joka teki pelin toisen maalin ja otti kaksi syöttöpistettä. Stamkos on tehnyt kuluvalla kaudella kymmenen maalia.

Maaleja kohti lauottiin reippaasti. Tampa Bayn maalivahti Andrei Vasilevski torjui 34 laukausta. Philadelphialaiskollega Carter Hart pysäytti 31 laukausta 35:stä. Lightningin voitto oli venäläisen Vasilevskin 199:s NHL-voitto.

Viime vuoden mestari Tampa Bay on Atlantin divisioonassa kärkikolmikossa. Philadelphia on Metropolien divisioonassa toiseksi viimeisenä eli sijalla seitsemän.

Suomen aikaa tiistain ja keskiviikon välisenä yönä kohtaavat myös Dallas Stars ja Edmonton Oilers sekä Calgary Flames ja Chicago Blackhawks. Ennen aamuneljää alkaneessa pelissä Dallasin Roope Hintz on onnistunut maalinteossa.

Milja Rämö

STT

Kuvat: