Tänään alkaa adventtiaika

Tänään on ensimmäinen adventti, joka merkitsee uuden kirkkovuoden alkua ja joulun odotuksen käynnistymistä.

Läntisessä kristikunnassa vakiintui keskiajalla käytäntö, jolloin kirkkovuosi alkoi ensimmäisestä adventtisunnuntaista.

Se on yksi merkittävimmistä kirkkopyhistä, ja sen kirkolliseen viettoon kuuluu virsi numero yksi eli Hoosianna-hymni. Hoosianna otettiin virsikirjaan verraten myöhään eli vuonna 1986.

Hymnin kantaesitys oli vuonna 1795 Ruotsissa. Eri lähteissä on vaihtelevia tietoja siitä, milloin hymni kuultiin ensimmäisen kerran Suomessa. Joidenkin mukaan Suomen ensiesitys olisi ollut Turussa jo parin vuoden kuluttua Tukholman esityksen jälkeen, toisten lähteiden mukaan siihen kului pidempään.

Suomenkielinen versio on julkaistu 1800-luvun lopulla.

Hoosianna on alun perin hepreankieltä ja tarkoittaa ”auta” tai ”pelasta”.

STT