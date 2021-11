Tänään on kerrottu 1 150 uudesta koronatartunnasta – sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä lisääntynyt maanantaista

Suomessa on raportoitu tänään 1 150 uutta koronatartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Suuresta päivittäisestä tartuntaluvusta huolimatta kahden viikon tartuntaluku ei ole kasvanut. Kahden viime viikon aikana on raportoitu 7 806 tartuntaa, mikä on 145 tartuntaa vähemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Sairaalahoidossa olevien koronapotilaiden määrä on noussut maanantaista 12:lla. Sairaalahoidossa on nyt yhteensä 238 koronatartunnan saanutta potilasta, joista 32 on tehohoidossa. Tehohoidossa on kolme koronapotilasta enemmän kuin maanantaina.

Eilisen jälkeen on raportoitu kolme uutta koronavirukseen liittyvää kuolemantapausta. THL:n mukaan koko pandemian aikana on raportoitu kaikkiaan 1 176 koronakuolemaa.

Perämeren rannikolla tilanne on heikentynyt

Kahden viikon ajanjaksoissa tarkasteltuna koronaviruksen ilmaantuvuus on yhä loivassa laskussa. Koronan ilmaantuvuus koko maassa on nyt 141 tapausta sataatuhatta asukasta kohden kahden viime viikon aikana. Tätä edeltävällä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 143.

Maakunnista suurin ilmaantuvuus on Keski-Pohjanmaalla (271). Viime aikoina tilanne on pahentunut esimerkiksi Pohjois-Pohjanmaalla, jossa kahden viikon ilmaantuvuusluku on 181. Pohjois-Pohjanmaan alueellinen koordinaatioryhmä totesi eilen alueen siirtyneen jälleen kiihtymisvaiheeseen.

Myös Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirissä koronatilanne on vaikeutunut. Sairaanhoitopiirin tiedotteen mukaan kahden viikon ilmaantuvuusluku on tällä hetkellä koko pandemia-ajan korkein. Menneellä kahden viikon jaksolla ilmaantuvuus oli 159.

Pienintä ilmaantuvuus on Ahvenanmaalla (20). Manner-Suomen alhaisin kahden viikon ilmaantuvuus, 25, on Etelä-Savossa. Luvut ovat pyöristettyjä.

