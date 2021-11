Tanska ottaa koronapassin uudelleen käyttöön – tartuntojen määrä yli kolminkertaistunut alle kuukaudessa

Tanska ottaa koronapassin uudelleen käyttöön huonontuneen koronatartuntatilanteen vuoksi, kertoo maan pääministeri Mette Fredriksen.

Uusien tartuntojen määrät ovat yli kolminkertaistuneet Tanskassa viime kuun puolivälistä. Nyt viiden päivän ajan päivittäisiä tartuntoja on todettu yli 2 000.

– Tilanteemme on huonompi kuin viime vuonna tähän aikaan, Fredriksen kertoi.

Tanska päätti myös luokitella koronaviruksen jälleen yhteiskuntaa uhkaavaksi taudiksi, mitä se oli Tanskassa myös ennen rajoitusten purkua syyskuussa.

Tanska luopui syyskuussa kaikista koronapandemian takia määrätyistä rajoituksista sekä koronapassin käytöstä. Tanska oli ensimmäinen maa, jossa koronapassi otettiin viime keväänä käyttöön.

Fredriksen totesi koronapassin käyttöönoton hankaloittavan rokottamattomien elämää ja patisti loppujakin tanskalaisia ottamaan rokotteen.

– Tee se itsesi, puolisosi ja vanhempiesi vuoksi.

Tanskan yli 12 vuotta täyttäneestä väestöstä 85,9 prosenttia on jo saanut täyden rokoteannoksen.

STT

Kuvat: