Tanskan epäilyt paljastuivat oikeiksi: maassa on havaittu kaksi omikronmuunnosta

Tanskassa tutkitut kaksi koronavirusnäytettä ovat paljastuneet omikronmuunnoksiksi, kertoo terveysministeriön alainen SSI-instituutti. Asiasta kerrotaan instituutin tiedotteessa.

Insituutin johtaja Henrik Ullum pitää lopputulosta odotettuna.

Tartunnat todettiin ihmisillä, jotka olivat saapuneet Tanskaan Etelä-Afrikasta. Tanska on ensimmäinen Pohjoismaa, josta uutta virusmuunnosta on löydetty. Esimerkiksi Norjan viranomaiset ovat aiemmin todenneet pitävänsä mahdollisena, että virusta on jo maassa.

Hollannissa puolestaan maan kansallinen terveys- ja ympäristöinstituutti RIVM kertoo tiedotteessaan, että Etelä-Afrikasta perjantaina saapuneilla matkustajilla todetuista koronavirustartunnoista ainakin 13 on omikronmuunnosta. Instituutin mukaan positiivisia näytteitä voi löytyä lisää, sillä tutkimukset eivät ole vielä valmistuneet.

Hollantiin saapui perjantaina Etelä-Afrikasta kaksi lentoa, joilla oli yhteensä noin 600 matkustajaa. Positiivisen koronavirustestituloksen saaneita oli yhteensä 61. Heidät asetettiin karanteeniin hotelliin.

Tähän asti löytyneistä tapauksista kertoi aiemmin Norjan kansanterveyslaitoksen edustaja norjalaiselle VG:lle.

Terveysministeri Hugo de Jonge on vedonnut kaikkiin eteläisestä Afrikasta Hollantiin palanneisiin, jotta nämä kävisivät mahdollisimman pian testauttamassa itsensä. Hän huomatti, ettei ole mahdotonta, että maassa olisi enemmänkin tapauksia kuin nyt ilmi tulleet.

Tapauksia ilmi Euroopassa ja Australiassa

Britanniassa, Saksassa, Italiassa ja Tshekissä todettiin lauantaina ensimmäiset koronaviruksen omikronmuunnostapaukset. Britanniassa ja Saksassa tapauksia todettiin kummassakin kaksi, ja ne on yhdistetty Etelä-Afrikasta matkustaneisiin. Italiassa vahvistettiin yksi tapaus, joka oli Mosambikista saapuneella.

Australian terveysviranomaiset tiedottivat sunnuntaina kahdesta muunnostartunnasta matkustajilla, jotka olivat saapuneet lauantaina Sydneyyn eteläisestä Afrikasta Dohan kautta. Kumpikin on täysin rokotettuja ja oireettomia.

12 muuta lennon matkustajaa on passitettu karanteeniin siitä huolimatta, että heidän testituloksensa olivat negatiivisia. Noin 260:tä matkustajaa ja lentohenkilökuntaan kuuluvaa on ohjeistettu eristäytymään.

Israel sulkee rajansa

Israel on ilmoittanut sulkevansa rajansa kaikilta ulkomaalaisilta vielä sunnuntain aikana. Viranomaiset perustelevat ratkaisua uudella virusmuunnoksella.

Pääministerin kanslian lausunnon mukaan ulkomaalainen pääsee maahan kiellon voimaantulon jälkeen vain erityiskomitean hyväksymällä luvalla.

Israelissa on todettu yksi uuden virusmuunnoksen aiheuttama tautitapaus Malawista saapuneella naisella. Uutta varianttia epäillään myös useissa muissa tartuntatapauksissa.

Britannia ilmoitti eilen alkavansa vaatia kaikilta maahan saapuvilta PCR-testiä aiemmin vaaditun antigeenitestin sijaan sekä eristäytymistä, kunnes he ovat saaneet negatiivisen tuloksen. Britannia on kieltänyt maahantulon useasta eteläisen Afrikan maasta ja harkinnut matkustuskieltojen laajentamista.

Toinen Britannian tapauksista todettiin Nottinghamissa ja toinen Chelmsfordissa Lontoon itäpuolella. Molemmat potilaat ovat eristäytyneet, ja heidän kontaktejaan jäljitettiin.

Ruotsin suurlähettiläs neuvoo lähtemään Etelä-Afrikasta

Ruotsin suurlähettiläs Etelä-Afrikassa Håkan Juholt kannustaa kaikkia Etelä-Afrikassa lomailevia ruotsalaisia palaamaan kotimaahansa mahdollisimman pian.

– Ei ole mitään syytä jäädä katsomaan, mitä seuraavaksi tapahtuu, hän painottaa.

Kotiinpaluu ei kiristyvien matkustusrajoitusten vuoksi ole välttämättä helppoa. Uutistoimisto TT:n mukaan Ruotsin ja eteläisen Afrikan välillä ei ole suoria lentoja, joten matkaajat ovat välilaskumaiden tai lentoyhtiöiden sääntöjen armoilla. Juholtin mukaan minkäänlaisia kotiutuslentoja ei ole suunnitteilla.

Suurlähettiläs painottaa, että kyse ei kuitenkaan ole ulkoministeriön muodollisesta ohjeistuksesta. Hänen antamansa neuvo ei perustu terveyssyihin vaan siihen, että lentojen peruuntumisten vuoksi ihmiset voivat jäädä jumiin Etelä-Afrikkaan.

Ruotsin ulkoministeriön mukaan eteläisessä Afrikassa on joitakin tuhansia ruotsalaisia, joista suurin osa on juuri Etelä-Afrikassa.

Suomessa ulkoministeriö on kehottanut välttämään matkustamaan eteläisen Afrikan maihin omikronmuunnoksen vuoksi. Lisäksi hallitus on kieltänyt ulkomaalaisten matkailijoiden maahantulon seitsemästä eteläisen Afrikan maasta, joissa koronaviruksen uuden omikronmuunnoksen on havaittu leviävän.

Omikronin ominaisuuksista epävarmuutta

Ensimmäisenä eteläisessä Afrikassa havaitun uuden muunnoksen epäillään olevan deltamuunnosta tarttuvampi.

EU:n alainen Euroopan tautienehkäisy- ja valvontakeskus ECDC arvioi perjantaina omikronmuunnoksen muodostavan suuren tai hyvin suuren riskin Euroopalle.

ECDC:n mukaan vielä on suurta epävarmuutta muunnoksen ominaisuuksista kuten sen tartuttavuudesta tai kyvystä kiertää rokotteiden antamaa suojaa. Virasto pitää kuitenkin todennäköisenä sitä, että muunnos pääsee leviämään pidemmälle Euroopan maissa.

Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt omikronin huolestuttavaksi muunnokseksi.

