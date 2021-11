Koronapassin tulo ei yllättänyt Teatteri Provinssia

Tiistaina voimaan tulevat 50 hengen kokoontumisrajoitukset eivät tulleet yllätyksenä Teatteri Provinssille.

– Passin tuloon on valmistauduttu koko syksy. Osasimme arvata, että passi tulee ennemmin tai myöhemmin, kun tautitilanne on heikentynyt pitkin syksyä, sanoo teatterijohtaja Seppo Suominen.

Suomisen mukaan koronapassi otetaan Teatteri Provinssissa käyttöön perjantaina, jolloin teatterilla on seuraava esitys. Passia kysytään ensimmäisen kerran Vuonna 85 -musikaalia seuraamaan tulevilta katsojilta.

– Teatterilla eletään parhaillaan todella kiireistä aikaa. Katsojien määrää ei haluta rajoittaa, kun ei ole pakko. Katsojat ovat löytäneet hyvin takaisin teatteriin, Suominen sanoo.

Myös Salon Teatteri ottaa käyttöön koronapassin.

– Pohdimme molempia vaihtoehtoja, mutta totesimme, että koronapassi on turvallisempi ja parempi vaihtoehto. Toki haluaisimme ajatella, että jokaisella on tasavertainen mahdollisuus tulla teatteriin, mutta tämä tilanne on erikoislaatuinen, Salon Teatterin toiminnanjohtaja Mia Kuisma sanoo.

Elokuvateatteri Lumon yrittäjä Minna Matila ei aio ottaa koronapassia käyttöön ainakaan heti.

– Koronapassi eriarvoistaa ihmisiä. Lisäksi teatteri pystyy elämään rajoitusten kanssa, hän perustelee.

Elokuvateatteri Lumossa on kaksi salia, joista toiseen mahtuu 130 katsojaa ja pienempään 50 katsojaa.

– Bondin ja Sykkeen suurimmat katsojaryntäykset ovat jo takanapäin eli saleissa on tilaa, Matila toteaa.

Myös Bio-Salon yrittäjä Jari Mäkilä aikoo rajoittaa elokuvateatterin katsojamäärää eikä ota käyttöön koronapassia. Katsojamäärä pudotetaan molemmissa saleissa viiteenkymmeneen.

– Kyllä tämä tympeältä tuntuu, kun taas pitää kiristää, vaikka teatterit ovat niitä turvallisimpia paikkoja, kun täällä istutaan paikoillaan eikä haahuilla siellä täällä, Mäkilä huokaa.

Aluehallintovirasto on kieltänyt yli viidenkymmenen hengen yleisötilaisuudet ja kokoukset Varsinais-Suomessa 16. joulukuuta saakka.

Tapahtumajärjestäjät voivat kuitenkin järjestää yli viidenkymmenen henkilön tilaisuuksia, mikäli käytössä on koronapassi.

Kokoontumisrajoitusten taustalla on koronatilanteen heikentyminen.

– Tilanne on heikentynyt edelleen viimeisen viikon aikana, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen.

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri on ollut viime viikot koronaepidemian leviämisvaiheessa ja ilmaantuvuusluku on kohonnut 216:een 100 000 asukasta kohden. Sairaalakuormitus uhkaa jo tehohoitoa vaativaa kirurgiaa.

Lapset eivät tarvitse koronapassia

Lounais-Suomen aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset koskevat lapsia vain siinä tapauksessa, että tapahtumajärjestäjä ei ota käyttöön koronapassia.

– Tällöin voimassa on 50 hengen rajoitus. Tähän viiteenkymmeneen henkeen lasketaan kaikki ihmiset, myös lapset, sanoo Lounais-Suomen aluehallintoviraston ylijohtaja Leena Räsänen .

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset eivät koske tilaisuuksia, joiden järjestäjä edellyttää osallistujilta koronapassia.

– Passi kysytään vain 16-vuotta täyttäneiltä. Tätä nuoremmat saavat osallistua tapahtumiin vapaasti, Räsänen sanoo.

Räsäsen mukaan nyt voimaan astuneet rajoitukset koskevat lähinnä kulttuuri- ja urheilutapahtumia. Esimerkiksi lounasravintoloihin kokoontumisrajoitukset eivät vaikuta.

Aluehallintovirasto voi määrätä rajoituksia vain silloin, kun ne ovat epidemian leviämisen estämiseksi välttämättömiä.

– Aluehallintovirasto seuraa sairaanhoitopiirien epidemiatilanteen kehittymistä koko ajan. Päätökset kumotaan, kun niiden edellytykset eivät enää täyty, Räsänen sanoo.

Joulukonserteissa kysytään passia

Salon seurakunnan johtava kanttori Kaisa Suutela-Kuisma näpytteli maanantai-iltana lukuisille konserttijärjestäjille sähköpostia. Postin sisältö oli kaikille sama: perutaanko konsertti vai otetaanko koronapassi käyttöön?

– Kaikki eivät ole vielä vastanneet, mutta ainakin Suvi Teräsniskan ja Diandran konsertit järjestetään koronapassin kanssa. Joitain peruutuksiakin saattaa tulla, hän kertoi maanantaina.

Salon seurakunnan tiloissa on tarkoitus järjestää joulun alla lukuisia konsertteja, joiden toteutuminen edellyttää koronapassin käyttöönottoa. Aluehallintoviraston rajoitukset eivät kuitenkaan koske julkista uskonnon harjoittamista.

– Esimerkiksi jumalanpalveluksiin osallistuvilta ei voida edellyttää koronapassia, Suutela-Kuisma sanoo.

Kauneimpien joululaulujen ”kohtalosta” ei vielä ole tietoa.

– Tuomiokapituli palaa kauneimpia joululauluja koskevaan ohjeistukseen lähiaikoina, Suutela-Kuisma sanoo.

Suutela-Kuisman mukaan seurakunta aikoo joka tapauksessa lisätä kauneimmat joululaulut -tilaisuuksia.

– Näin väkimäärää saataisiin toivottavasti hieman tasattua, hän toteaa.

Kauneimmat joululaulut -tapahtumat ovat todella suosittuja.

– Teijolle on ahtautunut aikaisempina vuosina yli 100 ihmistä ja Halikkoon yli 800.

Kauneimpia joululauluja pääsee tänäkin vuonna seuraamaan myös ruudun välityksellä, sillä tilaisuuksia lähetetään seurakunnan youtube-kanavan kautta.