Tehohoito kovassa paineessa koronan äidyttyä riehumaan jälleen valtoimenaan

Koronatilanteen heikentyminen aiheuttaa kovasti painetta tehohoitoon Uudellamaalla ja Varsinais-Suomessa, arvioi anestesiologian ja tehohoidon professori Matti Reinikainen Kuopion yliopistollisen sairaalan yhteydessä toimivasta kansallisesta tehohoitoa koordinoivasta toimistosta.

Tällä hetkellä tehohoidossa on yhteensä 43 koronapotilasta. Näistä 30 on Helsingin ja Uudenmaan sekä Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueilla. Valtaosa teho-osastoilla olevista henkilöistä on rokottamattomia.

STT

Kuvat: