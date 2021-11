Texasin kuolonkonsertin uhrimäärä kasvoi yhdeksään – 22-vuotias opiskelija kuoli vammoihinsa

Viime viikon perjantain rap-konsertissa loukkaantunut 22-vuotias naisopiskelija on kuollut saamiinsa vammoihin sairaalassa Texasissa. Kuoleman myötä Yhdysvaltoja järkyttäneen kuolonkonsertin vuoksi surmansa saaneiden määrä on kasvanut yhdeksään.

Rap-artisti Travis Scottin esityksen yleisössä Houstonin Astroworld-festivaaleilla ollut nainen oli ollut koomassa ja hengityslaitteeseen kiinnitettynä onnettomuudesta lähtien.

Konsertissa väkijoukon puserruksessa ja tallauksessa loukkaantui satoja ihmisiä. Ihmisiä loukkaantui ja kuoli muun muassa puristuksessa esteitä vasten sekä kaatumistilanteissa, joissa ihmisiä jäi toisten alle loukkuun.

Konsertissa vakavasti loukkaantuneita on väkijoukon tallaamaksi joutunut 9-vuotias poika, joka on tällä hetkellä koomassa.

Konsertissa väkijoukon puserruksessa ja tallauksessa loukkaantui satoja ihmisiä. Avoilmakonsertin katsomossa oli noin 50 000 ihmistä, joka ei kuitenkaan ylittänyt viranomaisten asettamia rajoja, kertovat USA Today ja faktantarkistussivusto Politifact.

Toisin kuin tapauksesta sosiaalisessa mediassa levinneissä viesteissä on väitetty, tapahtumapaikkana olleeseen NRG Park -puistoon voi paloviranomaisten mukaan mahtua enimmillään 200 000 ihmistä.

Tapauksen johdosta on nostettu jo ainakin 60 oikeusjuttua muun muassa esiintyjä Scottia vastaan.

Juttua korjattu klo 6:47: toisin kuin aiemmin kerrottiin, konsertin kävijämäärä ei ylittänyt alueelle viranomaisten asettamaa kapasiteettia.

