THL: Suomen sairaaloissa on nyt 306 koronapotilasta, luku hieman laskenut

Suomessa on sairaalahoidossa 306 koronapotilasta, mikä on 21 vähemmän kuin maanantaina, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Heistä tehohoidossa on 42 potilasta, mikä on kolme vähemmän kuin maanantaina.

THL:n mukaan Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen yhteensä 1 007 uutta koronavirustartuntaa.

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 200 koronatartuntaa, mikä on yli 3 800 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Suomessa on lisäksi raportoitu eilisen jälkeen 39 uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Kyseessä on suurin kerralla raportoitu koronakuolemien määrä, mutta luvussa on huomioitava raportointiviive. THL kertoo, että luvussa on mukana loka-marraskuun aikana kuolleita. THL:n mukaan suurin osa kuolleista on iäkkäitä.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa tähän mennessä kuollut kaikkiaan 1 302 ihmistä. Koko epidemian aikana Suomessa on kaikkiaan vahvistettu yli 179 500 koronatartuntaa.

Rokotettujen määrä kasvoi hieman

Samalla kaksi koronarokotetta saaneiden määrä on Suomessa kasvanut eilisestä melkein 3 000 henkilöllä, THL kertoo. Kaksi rokoteannosta on nyt saanut kaikkiaan noin 3,97 miljoonaa ihmistä eli 81,1 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Ensimmäisen koronarokotteen saaneiden määrässä on eiliseen verrattuna nousua melkein 1 600 henkilöä. Ensimmäisen annoksen saaneita on 86,4 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä eli noin 4,23 miljoonaa henkilöä.

Kolmannen annoksen saaneita on Suomessa neljä prosenttia yli 12-vuotiaista eli melkein 194 000 henkeä.

Suurin ilmaantuvuus Pohjois-Pohjanmaalla

Koronaviruksen ilmaantuvuus on jatkanut kasvuaan. Tautitapauksia koko Suomessa on nyt noin 237 jokaista sataatuhatta asukasta kohden. Edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli noin 169.

Suurin ilmaantuvuusluku on Pohjois-Pohjanmaan alueella, melkein 423. Toiseksi suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin alueella, melkein 310.

Juttua korjattu klo 14.01: koronapotilaita on sairaalahoidossa 21 vähemmän kuin maanantaina, ei 22.

Ayla Albayrak, Saara-Miira Kokkonen

STT

