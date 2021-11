THL: Suomessa on tänään raportoitu 1 406 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on tänään raportoitu 1 406 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Kahden viime viikon aikana koronatartuntoja on raportoitu yhteensä hieman yli 14 000, mikä on yli 4 200 tapausta enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana. Taudin ilmaantuvuus on nyt yli 250 tapausta jokaista sataatuhatta asukasta kohden. Edeltävien kahden viikon ilmaantuvuus oli noin 177.

Sairaalahoidossa on 336 koronapotilasta, joista tehohoidossa on 44.

Suomessa on raportoitu seitsemän uutta koronavirukseen liittyvää kuolintapausta. Kaikkiaan Suomessa on kuollut koronaviruksen aiheuttamaan tautiin 1 309 henkilöä.

Koko epidemian aikana Suomessa on tähän mennessä vahvistettu lähes 182 300 koronatartuntaa.

STT

Kuvat: