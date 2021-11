THL: Tänään raportoitu 1 088 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on raportoitu eilisen jälkeen yhteensä 1 088 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL).

Kahden viime viikon aikana on raportoitu yhteensä noin 13 000 koronatartuntaa, mikä on lähes 4 000 tartuntaa enemmän kuin tätä edeltävien kahden viikon aikana.

Eniten uusia tartuntoja on kahden viikon ajanjaksona todettu Helsingin ja Uudenmaan (Hus), Pohjois-Pohjanmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiireissä.

Myös koronaviruksen ilmaantuvuus on noussut. Tautitapauksia on nyt noin 235 jokaista sataatuhatta asukasta kohden. Edeltävien kahden viikon ilmaantuvuusluku oli 166. Husin alueella ilmaantuvuus on jo yli 300.

Koko epidemian aikana Suomessa on kaikkiaan vahvistettu 178 527 koronatartuntaa.

Tänään on raportoitu viisi uutta koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on Suomessa tähän mennessä kuollut kaikkiaan 1 263 ihmistä.

Antti Haavisto

STT

Kuvat: