THL:n mukaan maahantulon rajoituksia voisi keventää – lausunnossaan STM:lle THL toteaa, että nyt vaadittava toinen testi maahantulotestin lisänä ei olisi välttämätön

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan maahantuloon liittyviä koronarajoituksia voidaan keventää. THL arvioi lausunnossaan, että jos uusia vakavia virusmuunnoksia ei ole ilmaantunut, säännösten jatkaminen vuodenvaihteen jälkeen ei ole tarpeen nykylaajuudessa.

THL katsoo muun muassa, että erillinen toinen testi maahantulotestin lisänä ei ole välttämätön. Toisen testin kautta löytyy sen verran vähän tartuntoja Suomeen saapuneiden keskuudessa.

– Erillisen toisen testin vaatimus (vieläpä rangaistusseuraamusten uhalla) aiheuttaa osalle matkustajista sekä vaivaa että kustannuksia, joita ei enää voida pitää oikeasuhtaisina, ja haittaa matkailuelinkeinon elpymistä ilman, että perusteltavaa syytä testin vaatimiselle voidaan osoittaa, lausunnossa todetaan.

Lausunnossa todetaan myös, että laskelmat, joihin lakiluonnoksessa toisen testin perusteluina viitataan, ovat vanhentuneita eivätkä enää päde. Laitos pyytää poistamaan ne lakiluonnoksesta.

Kyse on THL:n lausunnosta sosiaali- ja terveysministeriölle (STM), joka valmistelee parhaillaan koronatoimia mahdollistavan sääntelyn voimassaolon jatkamista vuodenvaihteesta kesäkuun loppuun. Rajoja koskevat rajoitukset ovat osa tätä kokonaisuutta.

Sellaisten pykälien voimassaoloa, joilla voidaan ottaa käyttöön esimerkiksi alueellisia rajoituksia, on THL:n mukaan tarpeellista jatkaa, kuten hallitus esittää.

Lausuntojen määräaika päättyi viime torstaina. Tiettävästi hallituksen on määrä antaa esityksensä eduskunnalle tällä viikolla.

Hätäjarrumekanismi muunnosten varalle

THL katsoo, että mikäli hallitus esittää jatkettavaksi väliaikaisia pykäliä, jotka koskevat terveysturvallista maahantuloa, koronan sairastaneet ja yhden rokotuksen saaneet pitäisi rinnastaa täyden rokotussarjan saaneisiin.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos toteaa myös, ettei pidä Sputnik V -rokotteella rokotettuja henkilöitä riskinä koronavirusepidemian pahenemiselle Suomessa. THL:n mukaan maahantulon yhteydessä pitäisi kaikki rokotustodistukset, joiden aitous voidaan varmistaa EU:n koronatodistusjärjestelmän avulla, hyväksyä riippumatta siitä, onko kyseinen rokote EMA:n hyväksymä tai WHO:n hätäkäyttölistalla.

THL:n mukaan tartuntatautilakiin voitaisiin mahdollisesti säätää hätäjarrumekanismi uusien rokotussuojaa kiertävien virusmuunnosten varalle.

– Hätäjarrumekanismilla voitaisiin nopeasti pysäyttää matkustajaliikenne kokonaan määräajaksi ja ottaa käyttöön kaikkia matkustajia koskevat pakolliset testaukset maahantulopisteillä, jotta uudet virusmuunnokset voitaisiin todeta ja niiden leviämistä maahan hidastaa.

Saila Kiuttu

STT

