THL:n ylilääkäri: Ensimmäisten ja toisten rokotusten eteneminen hidastunut selvästi – koronatartuntojen määrä selvässä nousussa

Ensimmäisten ja toisten koronarokotusten eteneminen on hidastunut selvästi, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Otto Helve sosiaali- ja terveysministeriön (STM) ja THL:n tilannekatsauksessa.

Kuluneen viikon aikana annokset ovat vähentyneet siten, että ensimmäisiä rokoteannoksia on annettu 35 prosenttia vähemmän ja toisia annoksia lähes 40 prosenttia vähemmän kuin edellisellä täydellä viikolla.

Kahden rokotuksen 80 prosentin kattavuus 12 vuotta täyttäneillä saavutettiin eilen. Yhden rokoteannoksen on saanut 86 prosenttia 12 vuotta täyttäneistä.

Uusien koronatartuntojen ilmaantuvuus on kasvanut viimeisen kahden viikon aikana noin 26 prosenttia edeltäneestä kahdesta viikosta, kertovat STM ja THL.

Edellisen kahden viikon aikana on todettu 167 uutta koronavirustartuntaa sataatuhatta asukasta kohden, kun edeltävällä kahdella viikolla vastaava luku oli 133.

Viime viikolla koronatapauksia todettiin noin 5 100, kun kolmella edeltävällä viikolla tapauksia oli noin 3 700-4 200 viikossa.

Sairaalahoidon tarve ei ole vähenemässä

Sairaalahoidon tarpeeseen ei ole odotettavissa laskua, kertoo STM:n johtava asiantuntija Liisa-Maria Voipio-Pulkki.

Viimeisen kuukauden aikana sairaalahoidon kuormitus on pysynyt keskimäärin samalla tasolla, ja sairaalahoidossa koronan vuoksi olevien määrä vaihtelee viikoittain.

Viikoittainen tehohoitoon koronaviruksen vuoksi joutuneiden määrä on vaihdellut 13-28 potilaan välillä viimeisen viiden viikon ajan ja erikoissairaanhoitoon joutuneiden määrä 110-135 potilaan välillä. Viime viikolla erikoissairaanhoitoon tuli 119 ja tehohoitoon 20 uutta koronaviruspotilasta.

Elo-lokakuussa rokottamattomia joutui erikoissairaanhoitoon 19 kertaa useammin kuin kaksi kertaa rokotetut.

