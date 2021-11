Toimittaja ja oikeudenkäyntiavustaja kiistävät vaikuttaneensa ”Saaran” todistukseen Vuosaaren palkkamurhan oikeudenkäynnissä

Vuosaaren palkkamurhan hovioikeuskäsittelyssä uusina todistajina kuullut toimittaja ja oikeudenkäyntiavustaja kiistivät maanantaina ”Saaran” väitteet, joiden mukaan he olisivat aivopesseet hänet todistamaan Jari Aarniolle edullisesti käräjäoikeudessa.

Palkkamurha tapahtui lokakuussa 2003 Helsingin Vuosaaressa asunnossa, jossa Aarnion läheisesti tuntenut Saara oli päävuokralainen, mutta ei asunut tapahtuma-aikaan. Saaran kertomus tapahtumista on muuttunut useita kertoja poliisin tutkinnan ja oikeusprosessin aikana.

Viime viikolla hovioikeudessa Saara perui käräjäoikeudelle antamansa, Aarnion kannalta edullisen todistuksensa ja sanoi, että toimittaja ja oikeudenkäyntiavustaja olivat painostaneet häntä ennen käräjäoikeuden istuntoa muuttamaan todistustaan.

Toimittaja sanoi yrittäneensä ottaa etäisyyttä Saaraan

Hovioikeudessa kuultu toimittaja kiisti Saaran kertoman. Hän kertoi, että oli haastatellut Saaraa ensimmäisen kerran vuonna 2019 podcastiinsa ja kaikkiaan tavannut tämän viitisen kertaa.

Toimittajan mukaan sen lisäksi Saara viestitti hänelle ”kaikesta mahdollisesta”, vaikka toimittaja yritti oman kertomansa mukaan ottaa tähän etäisyyttä. Kaikkiaan viestejä kertyi tuhansia, toimittaja kertoi hovioikeudessa.

– En osaa aivopestä. Roolini suhteessa häneen on ollut se, että hän on kertonut minulle asioita ja minä olen kysynyt tarkentavia kysymyksiä ja yrittänyt selvittää, mitkä asiat mahdollisesti voisivat pitää paikkaansa, toimittaja sanoi hovioikeudessa.

Syyttäjät kysyivät toimittajalta, oliko tämä valinnut podcastiinsa tarkoituksella juuri sellaisia asioita, jotka puhuvat Aarnion syyllisyyttä vastaan.

– Olen pyrkinyt tuomaan esille asioita, joita ei ehkä muuten ole tuotu, ja olen haastatellut ihmisiä, keitä muut eivät ehkä ole haastatelleet — En ole koskaan puhunut (Saaran) kanssa siitä, mitä mahdollisesti itse ajattelen Aarniosta tai hänen tuomioistaan, toimittaja sanoi.

Avustaja kertoi toppuutelleensa ja varoittaneensa seurauksista

Todistuksessaan hovioikeudelle Saara sanoi, että toimittaja järjesti hänet yhteyksiin oikeudenkäyntiavustajan kanssa. Oikeudenkäyntiavustajan mukaan Saara otti häneen itse yhteyttä toukokuussa 2020 käytyään läpi ”varmaan kymmenkunta” juristia. Avustaja sanoi, ettei aiemmin tuntenut toimittajaa, ja tapasi tämän vain yhden kerran kesäkuussa 2020.

Avustajan mukaan Saara oli itse se, joka ”jankutti koko kesän 2020” siitä, että halusi muuttaa aiempaa kertomustaan poliisille.

– Minä sanoin, että ei minulla ole siinä lakimiehenä tekemistä, koska hän oli todistajana asiassa. Sen verran pystyin sanomaan, että hänen varmaan kannattaisi mennä uudestaan kuulusteluihin, avustaja sanoi.

Hän kertoi, että otti tuolloin Saaran pyynnöstä yhteyttä Aarnion puolustusasianajajaan Riitta Leppiniemeen. Painostamisen sijaan avustaja sanoi toppuutelleensa Saaraa.

– Kehotin hankkimaan perusteita sille, miksi hän oli kertonut väärin. Sanoin, että siitä voi tulla seurauksiakin, jos on puhunut perättömiä ja toinen kärsii siitä.

Avustaja oli Saaran mukana, kun tämä todisti Aarniolle edullisesti käräjäoikeudessa viime vuoden lokakuussa. Hän myös teki Saaran puolesta tutkintapyynnön Helsingin Sanomien toimittajasta, jonka kirjoituksista Saara oli hermostunut.

Hän kertoi tulleen täytenä yllätyksenä, että nyt hovivaiheessa Saara oli lisäkuulusteluissa kertonut hänen ja toimittajan painostuksesta.

– On ihan käsittämätöntä, että ihminen voi sanoa niin.

”Väittivät Aarnion joutuneen KRP:n ajojahdin uhriksi”

Poliisin alkuperäisessä esitutkinnassa Saara aikoinaan sanoi muun muassa, että Aarniolla oli murha-asunnon avaimet ja että idea asunnon jälleenvuokraamiseen Aarnion kanssasyytetylle, ex-jengipomo Keijo Vilhuselle tuli Aarniolta.

Käräjäoikeudessa vuosi sitten Saara yllättäen perui kaikki kohdat, joiden mukaan Aarnio olisi liittynyt tapahtumiin ja sanoi, että hänen puheitaan oli ”väännelty” esitutkinnassa. Tuolloin hän sanoi, että syyttäjä ja poliisi olivat aiemmissa kuulusteluissa ohjanneet häntä vastaamaan tietyllä tavalla.

Viime viikolla hovioikeuden istunnossa Saaran kertoma muuttui taas. Hän sanoikin jälleen, että Aarniolla olisi ollut avaimet murha-asuntoon ja että Aarnio olisi käskenyt häntä häätämään murhasta myöhemmin tuomitun miehen asunnosta.

Hovioikeudessa Saara selitti käräjäoikeudessa kertomaansa toimittajan ja oikeudenkäyntiavustajan painostuksella. Hänen mukaansa he olivat kertoneet hänelle ennen käräjäoikeuden istuntoa, että keskusrikospoliisi (KRP) on lavastanut Aarnion syylliseksi.

– (He sanoivat,) että periaatteessa mitkään jutut eivät pidä paikkaansa, Aarnion huumejutut ja muut. Että Aarnio on KRP:n ajojahdin uhri, Saara sanoi.

Saaran mukaan oikeudenkäyntiavustaja lupasi myös, että voisi auttaa Saaraa hänen omissa ongelmissaan KRP:n kanssa, mutta että vastineeksi hänen pitäisi muuttaa kertomustaan käräjäoikeudessa.

Murha tapahtui Saaran asunnossa baari-illan jälkeen

Sen jälkeen kun Saara oli vuokrannut asuntonsa Vilhuselle, tämä antoi sen edelleen Jani Leinoselle. Leinonen tuomittiin kolmen muun syytetyn kanssa palkkamurhasta ensimmäisessä veriteosta järjestetyssä oikeudenkäynnissä.

Oikeus katsoi, että Leinonen, uhrin lapsuudenystävä Janne Raninen sekä pitkän linjan rikollinen Raimo Andersson murhasivat ruotsalaisturkkilaisen ammattirikollisen Volkan Ünsalin baari-illan jatkoilla Saaran asunnossa. Yllytyksestä murhaan tuomittiin ruotsalainen Leopoldo Gonzalez Carmona.

Tapahtuma-aikaan Helsingin huumepoliisin päällikkönä työskennelleen Aarnion ei syytetä osallistuneen uhrin surmaamiseen. Käräjäoikeus tuomitsi hänet murhasta, koska hän ei oikeuden mukaan pyrkinyt estämään murhahanketta, vaikka poliisina tiesi siitä etukäteen ja olisi vastuuasemansa perusteella ollut sen velvollinen estämään.

Aarnio vaatii hovissa murhasyytteensä hylkäämistä.

Uhrin ruumista ei ole tänä päivänäkään löytynyt. Tapauksen tutkinta aloitettiin uudelleen vuonna 2015, kun Leinonen otti yhteyttä poliisiin ja sanoi, että Vilhunen liittyi veritekoon.

Vilhusen mukaan murhasta aiemmin tuomitut tekivät hänestä väärän ilmiannon kostoksi siitä, että hän teki yhteistyötä Aarnion kanssa ja toimi poliisin tietolähteenä. Hän sanoo yrittäneensä estää henkirikoksen kertomalla siitä Aarniolle. Käräjäoikeudessa Vilhusen murhasyyte kaatui, hovioikeudessa syyttäjät vaativat hänelle edelleen elinkautista tuomiota.

Maria Rosvall

STT

