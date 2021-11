Toimivaa ja samalla kodikasta – Märynummen koulun ja päiväkodin uudet tilat saivat kiitosta käyttäjiltä ja vierailta

– Onhan tämä nyt tosi hieno!, sanoo Märynummen koulun rehtori Hannamari Murto upouuden koulun valoisassa liikuntasalissa.

Märynummen koulu ja päiväkoti aloittivat toimintansa uudessa hirsirakennuksessa elokuussa, joten käyttökokemusta on jokusen kuukauden ajalta. Rakennuksen virallisia avajaisia vietettiin eilen päivällä ja illalla oli koululaisten ja kyläläisten vuoro juhlia.

Juhlapuheen avajaisissa piti salolainen kansanedustaja Katja Taimela (sd.).

– Varhaiskasvatukseen ja koulutukseen panostaminen ovat tärkeimpiä investointeja, hän painotti heti puheen alussa.

Taimela nosti esille myös tuoreen koulutuspoliittisen selonteon, jossa on linjattu, että varhaiskasvatusta, esiopetusta ja perusopetusta uudistetaan yhtenä kokonaisuutena.

– Märynummella kuljetaan uusien tilojen ansiosta kehityksen kärjessä.

Taimela uskoo uuden koulun ja päiväkodin houkuttelevan Saloon myös lisää asukkaita.

– Uusi rakennus tuo elinvoimaa Märynummelle.

Märynummen koululla päästiin kunnolla normaaliin arkeen syysloman jälkeen, kun niin sanotun alatalon remontti valmistui.

– Kiirettä on ollut, mutta nyt voimme vihdoin nauttia, rehtori Murto toteaa.

Uudessa rakennuksessa on kaksi opetusluokkaa, ruokala, liikuntasali ja musiikkiluokka sekä päiväkodin tilat. Alatalossa on kahden luokkahuoneen lisäksi ateljeetila, teknisen työn tiloja, erityisopetuksen tilat ja yhteisötila.

Murron mukaan tiloista tuli juuri sellaiset kuin henkilökunta toivoi.

– Arkkitehdit ovat tehneet mahtavaa työtä. Tilat ovat toimivat ja samalla kodikkaat. Koulussa on paljon uutta teknologiaa, joka auttaa kouluarjessa sekä henkilökuntaa että oppilaita.

Esimerkiksi tilojen valaistus toimii sensoreilla, ja opettajilla on käytössä älytaulut. Opetustilat ovat helposti muunneltavissa ja nettiyhteydet toimivat ulkonakin, joten opetustuntien pito onnistuu helposti muuallakin kuin luokkahuoneissa.

– Lokerikoissa on mahdollisuus ladata puhelimia eli lasten on turha sanoa äidille, että puhelimesta loppui koulupäivän aikana akku, Murto naurahtaa.

Märynummen koulussa kärsittiin pitkään sisäilmaongelmista, ja vihdoin vuonna 2019 alkoi rakennusprojektin suunnittelutyö. Vanha 1950-luvun koulurakennus purettiin keväällä 2020, ja uuden rakennuksen rakennustyöt alkoivat kesällä 2020.

Ero vanhan ja uuden koulurakennuksen sisäilman välillä on huikea.

– Sisäilma ei voisi olla parempi. Hyvää sisäilmaa osaa todellakin arvostaa, itsekin sisäilmasta sairastunut Murto sanoo.

Henkilökunnan lisäksi myös oppilaat ovat ottaneet koulun heti omakseen.

– Juuri tänään yksi oppilas pysähtyi ruokalassa ja huokaisi, että kuinka kaunis ruokala meillä onkaan, Murto kertoo. Oppilaita Märynummen koulussa on parhaillaan 75.

Myös päiväkodin johtaja Reetta Laaksonen sanoo uusien tilojen olevan todella toimivat. Uusien tilojen suunnittelussa otettiin vahvasti huomioon päiväkodin ja koulun yhteistyö.

Varhaiskasvatuksen, esiopetuksen ja perusopetuksen yhteistyö on kuitenkin vielä toistaiseksi jäänyt vähäiseksi.

– Syynä on korona. Emme ole vielä päässeet toteuttamaan niitä hienoja ideoita, joita meillä on, Laaksonen harmittelee.

Yhteistyön alkamisen lisäksi päiväkodin väki odottaa kodan valmistumista. Kaupungin maalle, pienen matkan päähän päiväkodista valmistuu 22 neliön kota, joka tulee olemaan päiväkodin aktiivisessa käytössä.

– Myös koulu ja muun muassa nuorisopalvelut saavat käyttää kotaa, Laaksonen sanoo.

Märynummen päiväkoti on mukana opetus- ja kulttuuriministeriön kaksivuotisen esiopetuksen kokeilussa. Päiväkodissa on lapsia kaikkiaan neljässä ryhmässä.

Märynummen koulu-päiväkotiin prosenttitaidetta

Märynummen uusi koulu-päiväkoti on saanut taidetta Salon kaupungin prosenttitaidehankinnan kautta.

Teoksia on valittu kolmelta taiteilijalta: luontokuvaaja Kai Fagerströmiltä , kuvataiteilija Kati Immoselta ja taidemaalari Ilona Niemeltä .

Rakennukseen valittuja teoksia yhdistää luonto, mikä on otettu huomioon myös rakennusta suunniteltaessa. Sisätilat ovat puuta, eikä seiniä ole maalattu valkoisiksi, minkä takia teoksilta on vaadittu keveyttä. Teoksia valittaessa otettiin huomioon taiteilijoiden paikallisuus sekä kaupungin taidekokoelmaa kartuttava lisäarvo.

Salolaiselta Kai Fagerströmiltä on valittu kouluun eläinaiheisia teoksia. Valokuvateokset Timali, Orava, Kettu ja Joutsenet on kuvattu Salon alueella.

Turkulaisen Kati Immosen keveät, ilmavat vesiväriteokset Muistomerkki: Kallioimarre ja Muistomerkki: Puolukka on sijoitettu henkilökunnan tilan yhteyteen.

Salolainen Ilona Niemi on puolestaan maalannut muotoonleikattujen eläinaiheisten maalausten sarjan Päivällisvieraat lasten ruokala-alueelle. Kymmenosaiseen teokseen liittyy taustatarina, jossa kettu ja kyhmyjoutsen ovat kutsuneet vieraita päivälliselle.

Niemi on maalannut myös kultakehyksiset muotokuvat juhlien järjestäjistä eli ketusta ja kyhmyjoutsenesta. Salon vanhassa vaakunassa oli joutsen, ja kettu on Varsinais-Suomen maakuntaeläin.

Yhteisötilassa käyttäjiä vauvasta mummoon

Märynummen koulun ja päiväkodin alatalo on kokenut remontissa ison muodonmuutoksen. Alatalossa on koulutilojen lisäksi yhteisötila, joka on ahkerassa käytössä aamusta iltaan.

– Päiväsaikaan tiloissa toimii leikkikoulu sekä avoin päiväkoti yhteistyössä Halikon MLL:n perhekahvilan kanssa, kertoo Salon kaupungin varhaiskasvatuksen lastenhoitaja Jenni Laukkanen . Myös seniori-ikäisten Mummomesta kokoontuu yhteisötilassa.

Ilta-aikaan tila on puolestaan nuorten käytössä. Nuorisotila Mesta toimii tiloissa kahtena iltana viikossa.

Myös koulu ja päiväkoti käyttävät tarvittaessa yhteisötilaa.

Märynummen koulu ja päiväkoti

Märynummen päiväkodissa on neljä ryhmää ja 84 hoitopaikkaa.

Märynummella on nykyään Halikon avoimen varhaiskasvatuksen toiminta eli avoin päiväkoti ja leikkikoulu.

Märynummen päiväkodissa ja avoimen varhaiskasvatuksen palveluissa työskentelee kaikkiaan 18.

Märynummen koulussa on 75 oppilasta vuosiluokilla 1–6. Opetusryhmiä on neljä.

Koulussa työskentelee neljä luokanopettajaa ja kaksi koulunkäynninohjaajaa.

Koulussa on myös yhteinen laaja-alainen erityisopettaja Vaskion koulun kanssa.

Uuden päiväkoti- ja koulurakennuksen kustannusarvio oli noin 4,5 miljoonaa euroa.

Rakennustyöt teki kokonaisurakkana turkulainen rakennusliike Varpe Oy.

Lähde: Salon kaupunki