Torikahvila oli hyppy tuntemattomaan – Leena Lindgren on Salon Vuoden Yrittäjänainen

– Edelleen, 14 vuoden jälkeen, torille meno on niin kivaa, että minun on vaikea pysyä sieltä poissa. Talvella on kiva pitää pieni breikki, mutta kun kevätaurinko alkaa paistaa, niin heti tuntuu, että joko saan mennä, nauraa Salon Torikaffen ja Teboil Helsingintien yrittäjä Leena Lindgren.

Salon Yrittäjänaiset palkitsi keskiviikkona Leena Lindgrenin Salon Vuoden Yrittäjänainen -tittelillä. Salon Vuoden Yrittäjänainen valittiin nyt jo 18. kerran, ja tänä vuonna valituksi tuli iloisena ja aktiivisena tunnettu Lindgren. Salon Yrittäjänaisissa hän on pitkäaikainen sihteeri ja kesäretkiä järjestävä ”Matka-Leena”.

– On suuri kunnia saada tämä maininta. Olen salolainen yrittäjä ja ylpeä siitä!

Leena Lindgrenin ura yrittäjänä alkoi vuonna 2008. Hänellä oli takanaan lähes 19 vuoden työura erilaisissa tehtävissä Salon Seudun Sanomissa, kun eteen tarjoutui houkutteleva tilaisuus.

– Se oli yksi perjantai-ilta, kun tulin fillarilla töistä kotiin ja mieheni Petri kysyi minulta, että haluatko ostaa itsellesi työpaikan. Hän oli kuullut, että Oksasen torikahvila oli myynnissä, Lindgren muistelee.

– Viikonloppu meni hassutellessa sillä ajatuksella, mutta sunnuntai-illalla kun menimme nukkumaan, päätös syntyi.

Leena ja Petri Lindgren ostivat perinteisen Torikahvio Oksasen ja muuttivat sen nimen Salon Torikaffeksi. Petri Lindgrenillä oli aiempaa kokemusta yrittämisestä, mutta Leenalle se oli hyppy tuntemattomaan.

– Olihan minulla ollut ajatus, että haluaisin joskus oman pitsikahvilan, koska tykkään leipomisesta. Mutta en ollut koskaan tosissani harkinnut sen toteuttamista, hän kuvailee.

– Oikeastaan en tiennyt yhtään, mihin olin pääni pistänyt. Mutta onneksi en pelännyt, en jännittänyt, enkä odottanut liikoja. Aloitin heti yrittäjäkurssin, joka tuntui mielenkiintoiselta. Ja minulla oli myös valmiiksi tietotaitoa markkinoinnista ja kirjanpidosta, mistä kiitos Salkkarille.

Ensimmäinen torikesä oli Lindgrenille ikimuistoinen.

– Satoi ihan jäätävästi, oli kauheasti ampiaisia, ja minä en tajunnut henkilöstöhallinnosta mitään. Mutta ei mikään sentään ihan hirveän pahasti mennyt pieleen, hän miettii.

Vuodet toivat kokemusta, ja seitsemän vuoden jälkeen pariskunta laajensi yritystoimintaansa. He ostivat Takatalon Teboilin, josta tuli Teboil Helsingintie.

– Sekin oli Petrin idea. Hankittiin minulle ”talvityö”, kun kesätyö minulla jo oli. Talvet olin siihen asti ollut töissä Salkkarissa, Prisman kassalla tai keilahallissa.

– Perheyrityksemme toiminta-ajatuksena on ylläpitää perinteistä salolaista yritystoimintaa: ostimme kaksi vanhaa salolaista firmaa ja jatkamme niiden tarinaa, hän kuvailee.

Lindgreneillä on kaksi poikaa, joista molemmat ovat olleet mukana perheyrityksessä. Markus Lindgren on siirtynyt Paimioon M-Marketin kauppiaaksi, mutta Juhani Lindgren pyörittää yritystoimintaa yhdessä äitinsä kanssa. Talvella työntekijöitä on perheen lisäksi kahdeksan ja kesällä tuplaten.

Vuoden Yrittäjänainen myöntää, että korona-aika on ollut yrittäjälle pahimmillaan kamalaa aikaa. Torikaffessa tilanne alkoi normalisoitua viime kesänä.

– Minun mielestäni kaikki, jotka ovat selvinneet korona-ajasta, ansaitsisivat ansiomerkin. Itselleni tämä aika on opettanut sen, että olen lakannut suunnittelemasta tulevaa liian pitkälle.

Näin syksyllä Lindgrenin löytää yleensä Teboililta, jonka seinillä olevat palapelitaulut kertovat hänen lempiharrastuksestaan. Teboililla Lindgrenin työpäivät pysyvät kahdeksantuntisina, kun taas torikahvilapäivinä hän herää jo viideksi leipomaan ja pääsee kotiin puoli neljältä, iltatoripäivinä vasta iltamyöhään. Mutta silti mikään ei vedä vertoja torille.

– Se vaan on niin hauskaa. Ja meidän nuoret työntekijäthän siellä tunnelman tekevät. Eräskin tyttö on ollut meillä töissä yksitoista kesää. Ja sitten kun he muuttavat muualle opiskelemaan, he poikkeavat vielä moikkaamaan torille, Lindgren hymyilee ja pyyhkäisee silmäkulmaansa.