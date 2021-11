Tshekki saattaa viimein olla saamassa uuden pääministerin, mutta viivästysten vaara ei ole ohi

Tshekissä presidentti Milos Zemanin on tänään määrä nimittää maan uudeksi pääministeriksi oikeistolaisen demokraattisen puolueen Petr Fiala viivästysten jälkeen. Nimittämisen on tarkoitus tapahtua turvaetäisyyksin järjestetyssä tilaisuudessa, sillä presidentillä todettiin tällä viikolla koronavirustartunta.

Fialan johtama, oikeistolaisen kansalaisdemokraattisen puolueen, keskustaoikeistolaisen TOP 09:n ja kristillisdemokraattien muodostama vaaliliitto Yhdessä sai viime kuun vaaleissa suurimman äänisaaliin. Edellisen pääministerin Andrej Babishin ANO jäi kakkoseksi. Kolmanneksi tulleen, piraattipuolueen ja STANin muodostaman ryhmän tuloksen ansiosta oppositioliittoumat saavat parlamenttiin enemmistön, ja puolueet ovat päässeet sopuun tulevan hallituksen muodostamisesta.

Vaalien jälkeisiä neuvotteluja käytiin ilman 77-vuotiasta Zemania, joka vietiin ambulanssilla sairaalaan vain päivä vaalien jälkeen maksavaivojen vuoksi.

Pandemia koettelee Tshekkiä

Alun perin Fiala piti nimittää pääministeriksi jo perjantaina eli päivää sen jälkeen kun Zeman pääsi sairaalasta. Presidentti vietiin kuitenkin hoitoon uudelleen jo samana päivänä koronavirustartunnan vuoksi. Hän pääsi sairaalasta uudelleen eilen lauantaina.

Tshekin perustuslain mukaan Zemanin on myös nimitettävä hallitus. Hän on kuitenkin ilmoittanut, että hän ei ole tyytyväinen yhteen Fialan henkilövalintaan, mikä on herättänyt huolta prosessin viivästymisestä edelleen.

Fiala on sanonut, että presidentin on syytä nimetä hallitus joulukuun puoleenväliin mennessä. 10,7 miljoonan asukkaan maa on kärvistellyt ennätyksellisten tartuntalukujen kanssa.

Väistyvä hallitus ilmoitti uusista rajoituksista aiemmin tällä viikolla, mutta monet vaativat vieläkin tiukempia toimia. Tshekin itäosan sairaaloissa alkaa loppua kapasiteetti, ja joitakin potilaita on siirretty väljempiin oloihin muualle maahan.

Lisäksi Tshekkiä koettelee energian hinnannousu ja kasvava inflaatio.

