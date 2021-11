Tukholma leikkaa rajusti vuokrattavien sähköpotkulautojen määrää kaupungissa

Tukholman viranomaiset ovat vähentämässä rajusti kaupungin kaduilla surraavien vuokrattavien sähköpotkulautojen määrää. Tukholman kaupunginvaltuusto on hyväksynyt päätöksen, jolla vuokrapotkulautojen enimmäismääräksi asetetaan 12 000. Nykyisin määrä on 23 000.

Samalla potkulautoja vuokraavien yritysten määrää vähennetään kolmeen nykyisestä kahdeksasta.

Sähköpotkulautojen suosio on kasvanut räjähdysmäisesti, mutta samalla ovat lisääntyneet niiden aiheuttamat onnettomuudet. Useissa eurooppalaisissa kaupungeissa potkulautojen määrää ja huippunopeutta on jo hillitty. Kööpenhaminassa ne ehdittiin jo viime vuonna kieltää täysin, mutta kielto pyörrettiin myöhemmin, ja potkulaudat palasivat, mutta tiukkojen rajoitusten kera.

STT

