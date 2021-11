Tuomioistuin vapautti poptähti Britney Spearsin isänsä holhouksesta

Yhdysvalloissa tuomioistuin on kumonnut poptähti Britney Spearsin isän holhousvastuun. Laulajan isä James Spears on vastannut tyttärensä taloudesta ja yksityiselämästä viimeiset 13 vuotta.

Tuomari Brenda Penny ilmoitti oikeuden päätöksestä perjantaina paikallista aikaa. Päätös astui voimaan välittömästi. Syyskuussa tuomioistuin teki päätöksen holhouksen lopettamisesta väliaikaisesti.

Laulajan holhoustapaus on aiheuttanut paljon keskustelua ja hänen puolestaan on järjestetty useita mielenosoituksia.

Uutiskanava CNN:n mukaan Britney Spears ei ollut itse paikalla kuulemassa oikeuden päätöstä.

https://edition.cnn.com/2021/11/12/entertainment/britney-spears-conservatorship-ends/index.html

STT