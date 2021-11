Glasgow’n ilmastohuippukokous alkoi – pääministeri Johnson korosti aloituspuheessaan ilmastotoimien tärkeyttä tulevien sukupolvien kannalta

Britannian pääministeri Boris Johnson avasi maanantaina historiallisen COP26-ilmastokokouksen Glasgow’ssa.

Puheessaan Johnson korosti ilmastotoimien tärkeyttä tulevien sukupolvien kannalta.

– Maailman viha ja kärsimättömyys ovat hallitsemattomia, ellemme tee Glasgow’sta hetkeä, jolloin otamme ilmastonmuutoksen vakavissamme, Johnson sanoi avauspuheenvuorossa.

Myös YK:n pääsihteeri Antonio Guterres puhui kokouksessa tänään. Pääsihteeri varoitti, että nykyisellään ihmiskunta kaivaa omaa hautaansa. Guterresin mukaan ilmastohuippukokouksen on toimittava ihmiskunnan pelastamiseksi ja planeetan suojelemiseksi.

Biden saapui tänään Skotlantiin, Erdogan perui osallistumisensa

Moni maailman johtaja, muun muassa Yhdysvaltain presidentti Joe Biden, saapui maanantaina Skotlantiin ilmastohuippukokoukseen. Biden lensi paikalle Roomasta, jossa hän osallistui viikonloppuna G20-kokoukseen.

Bidenin on määrä pitää puheenvuoro huippukokouksessa iltapäivällä.

Kaikki G20-maiden johtajat eivät osallistu Glasgow’n ilmastokokoukseen. Turkin presidentti Recep Tayyip Erdogan palasi maanantaina G20-maiden johtajien kokouksesta Turkkiin peruuttaen suunnitelmansa osallistua Glasgow’n kokoukseen. Asiasta kertoo turkkilainen uutistoimisto Anadolu.

Erdogan ja Biden keskustelivat ”erittäin rakentavasti” Roomassa

Erdoganin virallista peruutussyytä ei ole vahvistettu. Turkkilainen Cumhuriyet-lehti ja uutistoimisto Reuters kertovat, että Erdoganilla ja Britannialla olisi tullut kiistaa kokouksen turvallisuusjärjestelyistä. Nimettömien diplomaattilähteiden mukaan Britannian viranomaiset eivät olisi täyttäneet Turkin vaatimuksia protokollasta ja turvallisuusjärjestelyistä.

Erdogan tapasi Bideninkanssa viikonloppuna Roomassa G20-kokouksessa. Turkin ja Yhdysvaltain välillä oli vielä muutama päivä sitten vakava diplomaattinen kriisi, kun Erdogan uhkasi karkottaa Yhdysvaltain ja yhdeksän muun maan suurlähettiläät näiden ilmaistua tukensa vangitulle turkkilaisaktivistille. Karkotusuhan alla oli myös Suomen suurlähettiläs.

Nyt johtajat kuitenkin keskustelivat Yhdysvaltain hallinnon mukaan ”erittäin rakentavasti”.

Turkki ratifioi Pariisin ilmastosopimuksen yli viisi vuotta sen allekirjoittamisen jälkeen

Turkin parlamentti ratifioi vasta tänä vuonna Pariisin ilmastosopimuksen, vaikka maa allekirjoitti sopimuksen jo vuonna 2016. Turkkia hiersi sopimuksessa muun muassa se, että maa on määritelty siinä kehittyneeksi valtioksi, vaikka se itse katsoo olevansa kehittyvä valtio.

Erdogan on kertonut nyt julkisesti olevansa huolestunut ilmastonmuutoksesta.

YK:n ilmastohuippukokous COP26 alkoi sunnuntaina Skotlannin Glasgow’ssa. Pariisin sopimus jätti monia tärkeitä yksityiskohtia selvitettäväksi, joten Glasgow’n tapaaminen on hyvin merkittävä. Kokous on monien mielestä viimeinen mahdollisuus pitää ulottuvilla ilmaston lämpenemisen tavoiteltu raja, 1,5 astetta.

Glasgow’n kokous kestää marraskuun 12. päivään asti.

