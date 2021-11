Tutkimus: Uupuneet suomalaiset isät ovat tyytymättömiä yhteiskuntaan – ”Vanhemmuus on pilannut elämäni”

Uupuneet isät kertovat olevansa tyytymättömiä yhteiskuntaan, minkä lisäksi he kokevat vaikeuksia työn ja perhe-elämän yhteensovittamisessa. Myös jokapäiväinen lapsiperheen arki kuormittaa uupuneita isiä. Tiedot selviävät Jyväskylän yliopiston tuoreesta psykologian tutkimuksesta.

– Eräs uupunut isä kuvaili vanhemmuutta mustaksi aukoksi, joka on pilannut hänen elämänsä. Se on huolestuttavaa ja laittaa miettimään, onko isä ja perhe jäänyt yksin vaille tukea, dosentti Matilda Sorkkila sanoo yliopiston tiedotteessa.

Tutkimuksessa vertailtiin uupuneiden ja ei-uupuneiden suomalaisten isien kuormitus- ja voimavaratekijöitä. Laadullisen tutkimuksen osallistujat olivat 10 eniten uupunutta isää ja 14 vähiten uupunutta isää 158:sta kyselytutkimukseen vastanneesta isästä.

Uupuneet isät kertoivat tarvitsevansa niin taloudellista tukea kuin käytännön tukea perhearjessakin. Lisäksi he raportoivat tarvitsevansa tukea parisuhteelleen ja työn sekä perhe-elämän yhteensovittamiseen.

Moni isä toivoi mahdollisuutta osallistua enemmän lasten kasvatukseen. He kuitenkin kokivat, että se ei ollut mahdollista joko työn joustamattomuuden tai perheen tulotason vuoksi.

– Työpaikoilla olisi hyvä miettiä, voitaisiinko perheellisille miehille tarjota enemmän joustoa tai osa-aikamahdollisuuksia, Sorkkila toteaa.

– Isät myös mainitsivat kaipaavansa vertaistukiryhmiä, joissa he saisivat keskustella pelkästään toisten miesten ja isien kanssa. Olisi hyvä pohtia, voitaisiinko tällaisia esimerkiksi osana neuvolatoimintaa järjestää.

Lapset eivät ole syy uupumukseen

Tutkimuksen perusteella sekä uupuneiden että ei-uupuneiden isien voimavarat liittyivät pääsääntöisesti lapsiin. Sorkkilan mukaan tämä kielii siitä, että lapset itsessään eivät aja isiä uupumukseen.

– Syyt voivat löytyä ennemmin ympäröivistä sosiaalisista rakenteista, jotka koetaan riittämättöminä tukemaan isyyttä ja tasapanoista työ- sekä perhe-elämää, Sorkkila sanoo.

– Jokapäiväisistä haasteista ja kasaantuneista kuormitustekijöistä huolimatta lapset olivat silti ilon lähde.

Isät kertoivat saavansa voimavaroja lasten kehityksen seuraamisesta, arkisista leikeistä ja puuhista lasten kanssa sekä lapsista kumpuavasta ilosta. Jotkut uupuneet isät kertoivat, että lapsista tuleva ilo auttoi heitä jaksamaan vaikeimmilla hetkillä.

Tutkimuksen toinen vetäjä, professori Kaisa Aunola sanoo, että vanhemmuuteen liittyvät uupumistutkimukset ovat yleensä keskittyneet äiteihin. Aiemmat tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että isien uupumuksella saattaa olla äitien uupumista vakavammat seuraukset, jotka liittyvät itsetuhoisiin ajatuksiin ja lapsien kaltoinkohteluun.

– Tasa-arvoista perhe- ja työelämää edistettäessä olisi tärkeää kiinnittää huomiota myös isien hyvinvointiin ja jaksamiseen, Aunola toteaa.

Jyväskylän yliopiston psykologian laitoksen tutkimus on hyväksytty julkaistavaksi vertaisarvioidussa The Family Journal -lehdessä.

Eetu Halonen

STT

Kuvat: