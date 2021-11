Työttömyys hellittää Salossa

Syyskuun työllisyystilastot kertovat, että pahimmasta korona-ajasta ollaan palaamassa normaaliin. Salon työttömyysaste putosi syyskuun lopussa pitkästä aikaa alle kymmenen prosentin. Näin alhaalla työttömyys oli viimeksi marraskuussa 2019.

Salon työttömyysaste oli syyskuussa 9,5. Viime vuonna vastaavaan aikaan luku oli 12.

Työttömien määrä on vuoden aikana vähentynyt yhteensä lähes 600 henkilöllä. Kaikkiaan työttömänä on nyt runsaat 2 200 salolaista.

Hyvä suuntaus näkyy myös avoimien työpaikkojen määrässä. Salossa oli syyskuussa avoinna kaikkiaan 740 työpaikkaa, kun viime vuonna samaan aikaan avoimia työpaikkoja oli 292.

Luvut kertovat, että vaikeimman koronatilanteen yli on jo päästy. Pandemian alkuvaiheessa etenkin lomautukset kääntyivät rajuun nousuun. Nyt talouskasvu vetää, ja työmarkkinoilla on palattu normaaliin tilanteeseen.

Ongelmia toki edelleen on. Yhtäältä rakenteellinen työttömyys on edelleen vaikea, mikä näkyy pitkäaikaistyöttömien määrän kasvuna. Esimerkiksi Salossa pitkäaikaistyöttömiä oli syyskuussa 831 henkilöä. Viime vuonna vastaavaan aikaan pitkäaikaistyöttömiä oli 666.

Toisaalta monilla aloilla on samaan aikaan paheneva pula työntekijöistä. Osaajia tarvitaan niin teollisuuteen kuin palvelualoillekin.

Työmarkkinoilla kysyntä ja tarjonta eivät siis kohtaa. Osittain tätä voidaan helpottaa täsmäkoulutuksella.

Työllisyystilastot lupaavat Salolle hyvää, mutta vastaavasti väkilukutilastoista piirtyy synkempi kuva. Alkuvuoden pieni kasvu on vaihtunut taas väkiluvun vähenemiseen.

Syyskuun loppuun mennessä Salon väkiluku on Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan pienentynyt tänä vuonna lähes 140 asukkaalla.

Salo harmaantuu tasaista vauhtia, ja syntyvyys on jo pitkään ollut pienempää kuin kuolleisuus. Syyskuussa myös muuttoliike oli Salossa tappiollinen. Koko vuoden aikana Saloon on kuitenkin muuttanut enemmän uusia asukkaita kuin täältä on muuttanut pois. Muuttovoitto on tullut maahanmuuton ansiosta.