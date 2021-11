Uhanalaiset Ukkomiehet – 70 vuotta täyttävän jaoston jäsenmäärä vähenee ja keski-ikä nousee

Salon Viestin yksi tunnetuimmista jaostoista, Ukkomiehet, täyttää tänä syksynä 70 vuotta. Ukkomiesten ensimmäisestä peli-illasta on erilaista tietoa, mutta todennäköisesti se oli 20. marraskuuta 1951. Joka tapauksessa Ukkomiehet perustettiin samoihin aikoihin, kun Viestin uusi toimitalo otettiin käyttöön 28. lokakuuta 1951.

Ukkomiesten peli- ja talkootoiminnassa on mukana tätä nykyään 25–30 henkilöä ja keski-ikä on kohonnut 73 vuoteen.

– Vähän on fiilis, että olemme kuolemassa sukupuuttoon. Ukkomiesten määrä on vähentynyt pikkuhiljaa ja talkoolaisten keski-ikä nousee, 11 vuotta Ukkomiesten puheenjohtajana toiminut Timo Peisa harmittelee.

– Meillä on evp-miehiä aika paljon. Vanhimmat talkoissa käyvät miehet ovat jo yli 80-vuotiaita. Uudet jäsenet ovat yleensä päässeet juuri eläkkeelle. Työikäisiä on vaikea saada mukaan varsinkin talkoohommiin, pelaamaan he vielä ehkä tulevat.

Mitään viisasten kiveä ei ole Peisan mukaan vielä löytynyt, mistä Ukkomieheen saataisiin nuorempaa väkeä.

– Asiaa mietitään kovasti. Heitin asiasta vinkkiä Viestin seurakoordinaattorille Johanna Anttoselle, jos hän keksisi, mistä saisimme lisää porukkaa toimintaan.

Ukkomiesten alkuaikoina porukkaan ei kelpuutettu lainkaan naimattomia miehiä, mutta tämä linjaus ei ole ollut voimassa enää vuosikymmeniin.

– Mutta eipä ole lähdetty hyvää nimeä kuitenkaan muuttamaan, Peisa naurahtaa.

Peisa näkee, että Ukkomiehille on tarvetta yhä myös 2020-luvullakin.

– LP Viestille olemme tärkeä talkooporukka. Lisäksi Salon Viestin junioreita tuemme rahallisesti, vaikkei puhutaakaan kovin suurista summista. Nyt vain olemme eläneet hankalaa aikaa, kun puoleentoista vuoteen ei ole ollut käytännössä mitään talkoita, joista olisimme voineet saada rahaa, Peisa sanoo.

Ukkomiesten talkootyö tapahtuu pääsääntöisesti Salohallin tapahtumissa.

– Laitamme suojamattoja, rakennamme esiintymislavaa ja kannamme tuoleja, Peisa luettelee.

LP Viestin ottelutapahtumissa Ukkomiesten apu on korvaamaton.

– Meillä on kaksi kymmenen hengen porukkaa, jotka vuorottelevat. Taraflex-alustan peleissä tarvitaan lisäksi enemmän miehiä, 16–17. Alusta on paikoillaan mainosten kanssa noin puolessatoista tunnissa, Peisa kertoo.

Peisa kuvailee, että sosiaalisen ryhmän yhteishenki on kehittynyt vuosien varrella erittäin hyväksi.

– Jäsenet saapuvat mielellään talkoisiin, kun siellä saa heittää huulta ja nähdä kavereita. Välillä huulenheitto on raakaakin, mutta se kuuluu varsinaissuomalaiseen kulttuuriin. Käymme yhdessä myös muun muassa kylpylässä, teattereissa sekä laivareissuilla. Ne ovat olennainen osa toimintaa ja lujittavat yhteishenkeä, Peisa näkee.