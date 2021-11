USA aloittaa 5-11-vuotiaiden koronarokotukset – Suomessa rokotuksien aloitus venynee ainakin loppuvuoteen tai ylikin

Yhdysvalloissa voidaan aloittaa 5-11-vuotiaiden rokottaminen koronavirusta vastaan, maan terveysviranomaiset kertoivat.

Valkoisen talon pandemiakoordinaattorin Jeff Zientsin mukaan rokotusohjelman odotetaan pääsevän kunnolla vauhtiin ensi viikolla.

Suomessa lasten rokottamisen aloitus vienee vielä aikaa. Ensin Euroopan lääkeviraston (EMA) on annettava suositus rokotteen myyntiluvan laajentamisesta.

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen Fimean yksikön päällikkö Jukka Sallinen kertoo STT:lle, että käsittelyn tarkasta aikataulusta ei ole vielä tietoa.

– EMA aloitti käsittelyn lokakuussa ja viesti siinä oli, että se voi viedä parikin kuukautta, hän sanoo.

– On mahdollista, että suositus tulisi loppuvuoden aikana, mutta jos siinä menee enemmän aikaa, niin sitten menee, hän sanoo.

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Hanna Nohynek sanoo, että alustavien arvioiden mukaan EMA voisi antaa suosituksen rokotteen myyntiluvasta ehkä joulukuussa.

Lapset tarvitsevat omia, räätälöityjä rokotteita

Rokotukset eivät kuitenkaan käynnisty välittömästi EMA:n päätöksen jälkeen.

Ensin rokotteen myyntiluvan myöntää virallisesti Euroopan komissio EMA:n suosituksesta. Tämän jälkeen myös Suomessa on tehtävä omat valmistelut asiassa. Rokotetutkimuskeskuksen johtaja Mika Rämet arvioi syyskuussa Ilta-Sanomille, että 5-11-vuotiaiden lasten rokottaminen voisi alkaa nopeimmillaan kevättalvella Suomessa.

Sosiaali- ja terveysministeri Krista Kiuru hoputti STT:n haastattelussa viikonloppuna, että kansallisten asiantuntijoiden ja viranomaisten on varauduttava mahdolliseen myyntilupaan jo hyvissä ajoin.

Nohynekin mukaan alle 12-vuotiaiden rokotussuosituksia valmistellaan jo. Rokotukset voitaisiin Suomessa aloittaa, kun THL antaa esityksensä sosiaali- ja terveysministeriölle. Tämän lisäksi tarvitaan lapsille räätälöityjä rokotteita ja mahdollisesti myös asetusmuutos.

– Tällä hetkellä valtioneuvoston asetuksessa puhutaan ikäryhmistä ja rokotusjärjestyksestä. Siinä ei mainita lapsia laisinkaan. Jos tämä asetus on voimassa, lapset tulee lisätä sinne. Mutta ymmärrykseni mukaan ajatuksena on ollut, että asetus siivottaisiin niin, että siinä ei ole erikseen ikäryhmiä mainittuna, Nohynek sanoo.

Alle 12-vuotiaille suunnattujen rokotteiden hankkimisesta vastaa sosiaali- ja terveysministeriö. Alle 12-vuotiaille tarkoitettu rokote on hankittava erillisenä, sillä se sisältää yhden kolmasosan (10 mikrogrammaa) nyt saatavilla olevien rokotteiden antigeenimäärästä.

Lasten rokottamisen toivotaan estävän viruksen leviämistä entisestään

Pfizerin ja Biontechin mukaan niiden rokote tuottaa tehokkaan immuunivasteen lapsille.

Yhdysvaltain presidentti Joe Biden suitsutti tuoreen päätöksen olevan käännekohta pandemian vastaisessa taistelussa.

Presidentin mukaan aiempaa nuorempien lasten rokottamisen myötä vanhempien ei tarvitse enää kantaa jatkuvaa huolta lastensa puolesta. Lisäksi rokotuksien avulla voidaan rajoittaa sitä, miten lapset levittävät virusta muihin.

Sanna Raita-aho

STT

