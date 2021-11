Uudellemaalle luvassa kokoontumisrajoituksia – Sairaaloiden yhä rankempi kuormitus loi tarpeen uusille toimille

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tänään päättämässä uusista kokoontumisrajoituksista Uudenmaan alueelle yhä huolestuttavammaksi käyneen koronatilanteen johdosta.

Vaihtoehto rajoituksille on koronapassin käyttöönotto. Uudet rajoitukset astuisivat voimaan viikon päästä, eli 25. marraskuuta.

Virasto toteaa, että heikentyneen koronatilanteen vuoksi terveydenhuollon kantokyky on uhattuna Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa. Alueellinen koronakoordinaatioryhmän esityksen mukaan uudet rajoitukset voivat mahdollisesti tulla koskemaan koko Uuttamaata.

Rajoitusten laajuutta ja sisältöä pohdittiin vielä päätöksenteon edellä. Mahdollista on esimerkiksi rajoittaa yleisötilaisuuksien osallistujamäärää tiettyyn osuuteen tilan enimmäishenkilömäärästä. Tilaisuuksien järjestäjät voivat ottaa käyttöön koronapassin vaihtoehtona rajoituksille.

STT