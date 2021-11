Uusi korruptionvastainen liike nousemassa Bulgarian vaalien yllättäjäksi

Vain muutamaa viikkoa sitten perustettu uusi korruptionvastainen liike näyttää olevan nousemassa Bulgarian parlamenttivaalien yllätysvoittajaksi. Ovensuukyselyjen perusteella Me jatkamme muutosta -liike olisi saamassa 26 prosenttia äänistä, kun taas pitkään maata hallinnut konservatiivipuolue GERB näytti jäävän 23 prosenttiin.

Pääministeri Boyko Borisovin GERB oli aiemmissa ennusteissa näyttänyt säilyttävän kärkisijansa, mutta myöhemmin tilanne alkoi kääntyä uuden liikkeen hyväksi. Muutosta vaativan liikkeen perustivat väliaikaisina ministereinä toimineet Kiril Petkov ja Assen Vassilev maata ravistelleiden korruptionvastaisten suurmielenosoitusten kannustamina.

Petkov sanoi vaali-iltana, että liike on valmis yhteistyöhön niin oikeiston kun vasemmiston kanssa, kunhan korruptio saadaan kuriin.

Vaalit ovat Bulgarian kolmannet tänä vuonna, koska edellisten jälkeen maassa ei kyetty muodostamaan hallitusta. Virallisia tuloksia saadaan myöhemmin tänään. Äänestysvilkkaus oli jäämässä noin 40 prosenttiin.

Bulgaria on luokiteltu EU:n pahiten korruptoituneeksi maaksi. Lisäksi sillä on suuria vaikeuksia kamppailussa koronaa vastaan, sillä maan rokotusaste on EU:n alhaisin. Vain 23 prosenttia bulgarialaisista on saanut täydet rokotukset. Viime viikkoina maassa on tilastoitu päivittäin noin 200 koronakuolemaa.

Sunnuntain parlamenttivaalien yhteydessä järjestettiin myös presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Rumen Radevin odotetaan varmistavan itselleen jatkokauden vaalien toisella kierroksella.

