Vilppaan taukopohdinnat: uusi pelaaja tulee, mutta lähteekö joku?

Keskiviikon alkuillassa varma asia oli se, ettei Salon Vilpas jatka nykyisellä kokoonpanollaan miesten korisliigakautta. Uusi ulkomaalaispelaaja on siis tulossa.

Vielä voi toki saivarrella sillä, että kokoonpano ei muutu, jollei uutta riittävän hyvää ja palkkaraameihin sopivaa pelaajaa kerta kaikkiaan löydy. Vaikka pelaajamarkkinoiden tarjonta on tällä hetkellä ostajalle varsin heikko, jossain vaiheessa uusi mies kuitenkin epäilemättä saadaan hankittua.

Kokonaan toinen tarina on sitten se, kuinka monella ulkomaalaisella mennään eteenpäin.

– Pohdimme sitä, että jatkammeko jonkin aikaa viidellä ulkomaalaisella sisäisen kilpailutilanteen saamiseksi vai laitammeko jonkun nykypelaajista pois, kertoo Vilppaan päävalmentaja Sami Toiviainen.

– Tätä asiaa ei ole vielä päätetty, sillä kukaan nykyisistä pelaajistahan ei ole epäonnistunut pahasti. Selvää on tietysti se, että uuden miehen pitää olla lähtökohtaisesti parempi kuin hänen mahdollisesti korvaamansa pelaaja. Ei meidän kannata tuoda vain jotain uutta siksi, että tapahtuisi muutosta, hän lisää.

Vilpas on neuvotellut maajoukkuetauon alettua entistäkin aktiivisemmin uusien miesten kanssa.

– Yhden pelaajan kanssa keskustelut etenivät jo aika pitkälle, mutta asia meni ohi. Toiselle kiinnostavalle tapaukselle on jätetty tarjous, mutta ihmettelen jos hän tulee. Kolmannen henkilön suhteen asia on niin sanotusti työn alla, Toiviainen valottaa.

Pelaajatarjontaa perataan nyt laajalla skaalalla.

– Tällä hetkellä ei ole niin ”pelipaikkariippuvaista”, eli katsomme erilaisia vaihtoehtoja.

Vilppaan lisäksi Kouvoilla, KTP:llä ja Kobrilla on riveissään kaikki neljä ulkomaalaispelaajaa, jotka liittyivät joukkueeseen ennen kauden alkua.

Muutoksia on tapahtunut paljon. Vähintään kaksi ulkomaalaista on lähtenyt Pyrinnöstä, auto-onnettomuuden kokeneesta Lahti Basketballista sekä liigan neljästä tämän hetken viimeisestä joukkueesta eli Katajasta, BC Nokiasta, Bisonsista ja Korihaista.

Vilpas lähti keskiviikon harjoitusten jälkeen loppuviikoksi omatoimitreeneihin. Harjoitusvahvuudessa on ollut eri syistä merkittävää vajausta.

Alkuviikkoon sisältyivät jokaisen paikalla olleen pelaajan henkilökohtaiset keskustelut päävalmentajan kanssa.

– On löytynyt useammankin pelaajan kohdalla tiettyjä osin pieniäkin henkilökohtaisia asioita, joista on voinut tulla kauden mittaan isoja. Nämä oli tosi hyvä käydä tässä kohdassa läpi. Paljon keskityttiin myös siihen, miten pelaajat ovat nähneet oman roolituksensa joukkueessa ja mitä he miettivät siitä jatkoa ajatellen, Toiviainen mainitsee.

Hän kuvailee alkukaudella rakoilleen joukkuehengen parantuneen merkittävästi viime viikkojen aikana, jolloin myös peliesitykset ovat vähitellen kohentuneet. Ruudun katsojat huomasivat konkreettisesti Roope Ahosen ja Jeremiah Woodin intensiivisen sananvaihdon vapaaheittotilanteessa Lahdessa.

– Siinä oli kyse yksittäisestä pelissä tapahtuneesta pienestä asiasta, jossa Wood toivoi että Ahonen olisi liikkunut toisenlaisesti. Otan siitä tilanteesta omaan piikkiini, kun ohjeistin Roopea eri tavalla, Toiviainen kommentoi.

Fanien, osin myös toimittajien kritiikki Vilppaan heikkoon alkukauteen on kohdistettu pelaajien lisäksi valmennukseen.

– Emme missään nimessä ole pelanneet niin hyvin kuin pitäisi. Kannan siitä oman vastuuni. Lisäksi olemme keskustelleet apuvalmentajien kanssa – heille on jaettu enemmän tehtäviä kuin mihin Vilppaassa on aiemmin totuttu, Toiviainen sanoo.

Pelillisistä asioista hän nostaa esille erityisesti takamiestilanteen, joka on samalla johtajuustilanne.

– Teemu Rannikon lopettamisen ja Aatu Kivimäen lähdön aiheuttamat muutokset joukkueeseen eivät menneet niin kivuttomasti kuin kuvittelin. Vaikka vähän olinkin etukäteen huolissani seurauksista – eihän Rannikon kaltaista johtajaa löydy mistään – se huoli iski kasvoille vielä kovemmin kuin piti, Toiviainen myöntää.