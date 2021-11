Pöytyäläinen Anu Heikkilä etsii uutta työtä kuntoutusjakson jälkeen. Myös turkulainen Timo Sinisalo on uuden edessä: uusi työpaikka pitäisi löytää ammatillisen kuntoutuksen jälkeen.

Heikkilän näkemyksen mukaan työpaikkoja on Varsinais-Suomessa hyvin auki. Omalle kohdalleen hän etsii asiakaspalveluammattia, sillä tämä työ on lähellä sydäntä. Tärkeää olisi myös löytää työpaikka, jonne ajomatkaa kertyisi enintään puoli tuntia.

Sinisalo luottaa, että sähkö- ja rakennusalan energiaosaamisessa hänen pitkällä kokemuksellaan on kysyntää. Sinisalon mukaansa alalla on osaajapulaa.

Myös hän toivoo uuden uran löytyvän läheltä kotia, jotta lasten koulunkäynti saisi jatkua tutussa ympäristössä.

OSAAJAPULASTA kärsii moni alueen yritys. Yksi niistä on turkulainen teknologiayhtiö Teleste. Tuotekehityspäällikkö Marko Vilola kertoo, että erityisesti ohjelmistopuolelle on koko ajan vaikeampi löytää osaajia. Hakijoiden määrä avoimeen työpaikkaan on selvästi pienempi kuin esimerkiksi viisi vuotta sitten, kuvailee Vilola.

KATSO VIDEOLTA haastattelut tiistain Rekryexpo-rekrytointitapahtumasta.

Jos video ei näy, katso se täältä.

Rekryexpo