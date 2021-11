Ruotsissa valtiopäivien puhemies ehdottaa Anderssonia pääministeriksi, vaikkei tuki välttämättä riitä

Ruotsissa valtiopäivien puhemies Andreas Norlén esittää sosiaalidemokraattien puheenjohtajaa Magdalena Anderssonia pääministeriksi. Norlén kertoi asiasta tiedotustilaisuudessa tänään iltapäivällä.

Valtiopäivien äänestys pääministeriehdokkaan hyväksymisestä tai hylkäämisestä järjestetään keskiviikkona aamulla. Norlénin mukaan neuvotteluille on vielä aikaa, ja myös Andersson sanoo toivovansa sovun syntyvän ennen äänestystä.

Aiemmin tänään Andersson ilmoitti, että hallitusneuvottelut olivat päättyneet tuloksettomina. Vääntö on koskenut vasemmistopuolueen vaatimusta korottaa eläkkeitä. Puolueen mukaan eläkkeiden korottaminen on ehdoton edellytys sille, että se tukee Anderssonia uudeksi pääministeriksi.

Jos sopimukseen ei päästä keskiviikkoon mennessä, vasemmistopuolue aikoo äänestää Anderssonia vastaan, sanoi vasemmistopuolueen puheenjohtaja Nooshi Dadgostar tänään tiedotustilaisuudessa.

Puolue ei halunnut tarkentaa, kuinka suurta korotusta se eläkkeisiin haluaisi.

– Mutta parannusten on oltava kunnollisia ja tuntuvia, Dadgostar sanoi.

Dadgostarin mukaan sosiaalidemokraattien kanssa keskustellaan eläkkeiden lisäksi myös muista kysymyksistä.

Andersson sanoi sosiaalidemokraattien ja vihreiden olevan valmiita keskustelemaan eläkkeiden parannuksista heikoimmassa asemassa oleville eläkeläisille. Hänen mukaansa kysymys on siitä, millä tekniikalla eläkkeitä korotetaan.

Annettu lisäaika päättyi tänään

Neuvotteluille oli jo kertaalleen annettu lisäaikaa, joka päättyi tänään puoliltapäivin Ruotsin aikaa. Andersson on kuvaillut neuvotteluja rakentaviksi, ja Norlén kertoi Anderssonin kuvailleen keskusteluja käydyn ”hyvässä hengessä”.

Andersson ei kuitenkaan halunnut pyytää neuvotteluille enää lisäaikaa.

– Puhemies on jo ollut antelias ajan suhteen, hän muotoili.

Tiedotustilaisuudessa Anderssonilta kysyttiin, miltä tuleva hallitusyhteistyö näyttäisi, kun hän on hallitusta muodostaessaan neuvotellut erikseen vasemmiston ja keskustapuolueen kanssa. Hän myönsi, että tilanne on monimutkainen.

Jos Andersson valitaan, hänestä tulee ensimmäinen nainen Ruotsin pääministerinä.

Puhemies voi esittää pääministeriehdokasta neljä kertaa. Jos valinta ei onnistu, luvassa ovat ylimääräiset vaalit.

STT

