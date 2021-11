Vaasaan akkumateriaalitehdasta suunnitellut Johnson Matthey ilmoitti luopuvansa kokonaan akkumateriaaleista

Suunnitelmat akkumateriaalitehtaan rakentamisesta Vaasaan kokivat torstaina ison takaiskun, kun brittiläinen pörssiyhtiö Johnson Matthey ilmoitti luopuvansa akkumateriaalien liiketoiminnastaan.

Johnson Mattheyn mukaan akkumateriaalien liiketoiminnan potentiaaliset tuotot eivät ole riittävät lisäinvestointien perustelemiseksi. Yhtiön hallitus on päättänyt, että kyseinen liiketoiminta tai osia siitä myydään. Tarkoituksena on luopua akkumateriaalien liiketoiminnasta kokonaan.

Vaasaan kaavaillussa akkumateriaalitehtaassa on ollut kyse useiden satojen miljoonien eurojen kokonaisuudesta. Johnson Mattheyn lisäksi hankkeessa on mukana myös valtionyhtiö Suomen Malmijalostus.

Suomen Malmijalostuksen toimitusjohtaja Matti Hietanen kertoi STT:lle torstai-iltana, että vielä ei tiedetä, mitä Johnson Mattheyn ilmoitus tarkoittaa Vaasan tehdashankkeen kannalta.

Hietasen mukaan Johnson Mattheyn päätös ei kohdistu pelkästään Vaasan projektiin, vaan kyse on brittiyhtiön isosta strategisesta linjauksesta.

Vaasan tehdashankkeen kannalta paljon riippuu Hietasen mukaan siitä, miten Johnson Mattheyn tavoite myydä akkumateriaalien liiketoiminta onnistuu ja millainen uusi toimija tulee tilalle.

– Meidän täytyy vain odottaa, miten heidän myyntiprosessinsa etenee. Siltä osin lopputulos voi olla vahvakin Vaasan kannalta siten, että sinne tulee hankkeelle uusi veturi, jolla on kyky ja osaaminen viedä sitä eteenpäin.

Vaikka sellaista ostajaa ei löytyisi, Hietanen uskoo silti, että on olemassa kiinnostuneita tahoja, jotka mielellään sijoittuisivat Vaasaan.

Johnson Mattheyn ilmoitus tarkoittaa joka tapauksessa vähintäänkin viivästystä Vaasan tehdashankkeelle. Alun perin Johnson Mattheyn lopullista investointipäätöstä oli odotettu tämän vuoden loppuun mennessä.

– Se on ihan selvä, että viivästystä tulee. Jos hanke jatkuu, voi olla, että se muuttaa jollakin tavalla muotoaan. Mutta se on spekulointia tässä kohtaa. Täytyy odottaa, mitä Johnson Mattheyn puolella tässä asiassa seuraavien kuukausien aikana tapahtuu, Hietanen sanoi.

Iiro-Matti Nieminen

STT

Kuvat: