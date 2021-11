Vaihtoautoyhtiö Kamuxin oikaistu liikevoitto putosi liikevaihdon kasvun kiihtyessä

Vaihtoautoyhtiö Kamuxin oikaistu liikevoitto laski heinä-syyskuussa 10,0 miljoonaan euroon vuoden takaisesta 12,4 miljoonasta eurosta. Liikevaihto nousi kuitenkin liki 23 prosenttia 255 miljoonaan euroon. Myytyjen autojen määrä kasvoi lähes 52 000:een noin 45 000:sta.

Konsernijohtaja Juha Kalliokoski kertoo tiedotteessa, että käytettyjen autojen markkina supistui kaikissa yhtiön toimintamaissa: Suomessa, Ruotsissa ja Saksassa. Takapakkia tuli erityisen paljon Saksassa.

Kalliokosken mukaan Saksassa markkinan lasku korostui suur-Hampurin alueella, jossa Kamuxin myymälät sijaitsevat. Arvio on, että markkina supistui yli 15 prosenttia.

Kalliokoski huomauttaa, että viime vuoden vertailukausi oli käytettyjen autojen kaupassa poikkeuksellinen koronapandemian vuoksi. Epävarmuuksien hälventyminen siivitti tuolloin kaupantekoa ja kannattavuutta.

– Koronapandemia on edelleen Kamuxin liiketoimintaan vaikuttava tekijä. Emme tiedä, miten koronapandemia jatkossa kehittyy ja mikä sen vaikutus eri maihin, talouteen ja ihmisten liikkumiseen tai asiointiin on lähitulevaisuudessa, Kalliokoski sanoo.

STT

