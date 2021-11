Väki vähenee: Salon miinus 180, Someron 70

Väkiluvun lasku jatkuu Salossa. Tilastokeskuksen ennakkoväkiluku lokakuussa kertoo, että Salossa on nyt 51 383 asukasta. Vähennystä vuoden alusta on tullut 179 asukasta.

Myös Somerolla väkiluvun lasku jatkuu. Vuoden alusta vähennystä on kertynyt 70 henkilöä. Tilastokeskuksen mukaan Somerolla on nyt 8 576 asukasta.

Katso naapurikuntien muutokset alla olevasta grafiikasta.

Väkiluvun ennakkotiedot tarkentuvat vielä myöhemmin, kun kaikki tilastomuutokset ehtivät tietokantaan.

Paimiossa on tullut täyteen 11 000 asukkaan raja. Paimion väkiluku oli lokakuussa tasan 11 000, ilmenee Tilastokeskuksen ennakkoväkilukutilastosta.

Kaupungin väkiluku on kasvanut 78 asukkaalla vuoden alusta alkaen.

Kasvu jatkuu myös Sauvossa, jossa on väkiluku on noussut 26 uudella asukkaalla tänä vuonna. Sauvossa on nyt 2 976 asukasta.

Tilastokeskuksen lokakuun ennakkoväkilukutilasto kertoo, että väkiluku olisi kasvussa tänä vuonna 18 kunnassa Varsinais-Suomessa. Yhdeksässä kunnassa väkilukumuutoksen edessä on miinusmerkki.

Osassa kuntia muutokset ovat kuitenkin niin pieniä, että muutoksen suunta ja suuruus selviävät vasta myöhemmin tilastotarkennusten jälkeen. Väkiluvun ennakkotiedot tarkentuvat myöhemmin, kun kaikki tilastomuutokset ehtivät tietokantaan.