Välillä jopa kykyjen ylärajoilla – erävoittokin on tässä seurassa LP Salolle jo saavutus, vaikka sarjapisteet karkasivatkin

Mulhousen 3–1-kotivoittoon päättyneen lentopallon naisten Mestarien liigan ottelun jälkeen päällimmäisenä mielessä on yksi ajatus: miten LP Salon joukkueessa suhtaudutaan tällaiseen tulokseen?

Asiahan on sinällään ristiriitainen. Tappio on tappio, ja numeroiltaan sellainen, joka ei tuo taulukkoon yhtään sarjapistettä. Samaan aikaan jo yhden erän voitto oli kenties enemmän kuin mitä budjetiltaan moninkertaisesti suurempaa joukkuetta vastaan olisi voinut ajatella vieraskentällä saavuttavansa.

Ja vielä: nälkä ehti Yle Areenan lähetystä seurannella kasvaa syödessä salolaisten avauserän voiton jälkeen. Tosin se nälkä olisi lähtenyt aika nopeasti ilman aiemmin nautittua kaupan valmismaksalaatikkoakin, kun ottelu alkoi toisen erän avaushetkistä asti kääntyä vahvasti ranskalaisjoukkueen suuntaan.

– Lähdimme toki voittamaan tätä ottelua, mutta kyllä me noin kaksi ja puoli erää pelasimme aika lailla kykyjemme ylärajoilla, huomautti LP Salon päävalmentaja Tomi Lemminkäinen.

Salolaiset pystyivät uhmaamaan vastustajaansa niillä avuilla, joita tämän kauden joukkueessa on. Syöttöpelaaminen loi uhkaa monen pelaajan ansiosta.

Ensimmäisen erän hieno nousu 9–15- ja 13–18-tappiotilanteesta voittoon perustuikin monilta osin toimintaan syöttöviivan takana etenkin Jenni Jantusen onnistumisilla.

– Ei tarvitse edes kauheasti liioitella, jos sanoo meidän nousseeen tällä kaudella kotimaan liigassa huonoimmasta parhaaksi syöttöjoukkueeksi, Lemminkäinen mainitsi.

Vahvuuksiin Suomessa kuuluu myös Iina Andrikopouloun ja Anna Czakanin torjuntapelaaminen: he toivat erävoiton vielä mahdolliseksi 19–22-tilanteesta kahdella peräkkäisellä torjunnalla. Lopulta erän käänsi myös LP Salon illan paras pelaaja Jessica Kosonen, joka hyökkäsi 23–23-tasoituksen ja teki pisteen myös eräpallosta.

Mulhousen toisena yleispelaajana aloitti yllättäen Ivana Vanjak, joka kypsyi avauserän jälkeen vaihtoon tilastolukemissa 2/-2. Oletettu avausseitsikon yleispelaaja Amanda Coneo tuli kentälle ja hoiti oman hyökkäystyönsä oivallisesti.

Vaikka loput kolme erää repesivät numeroiltaan selviksi, oli LP Salolla niissäkin pitkään omat hetkensä. Esimerkiksi neljättä erää mentiin vierasjoukkueen johdolla vielä lukemissa 16–17, kunnes omat virheet alkoivat vallata alaa.

– Teimme erien lopuissakin asioita välillä ihan hyvin, vaikkei se tulostaululla näkynytkään, Lemminkäinen mainitsi.

Iso, odotettu ja olennainen ero oli hyökkäyspelaamisessa sekä tehojen että osin myös virhemäärien suhteen. Sarjojen välinen tasoero näkyi oivallisesti Andrikopouloun tekemisessä. Samoin se, että nainen teki itsestään takuulla merkityn pelaajan myös Mulhousen otteluvalmistautumisessa.

– Tietysti hakkurilta pitäisi saada enemmän pisteitä. Toisaalta Iinaa oli usein vastassa kolmen naisen torjunta. Ylipäätään emme vain pystyneet tappamaan palloa tarpeeksi. Se mikä riittää Suomessa, ei välttämättä riitä täällä, Lemminkäinen luonnehti.

Andrikopouloun virallisia tilastoja koristaa se, etteivät viisi torjuntapistettä vastustajalle tuoneet lyönnit näy negatiivisena plusmiinuslukemissa. Ero vastustajan kollegaan Kimberly Drewniokiin oli iso.

– Meidän pitää harjoituksista lähtien jatkaa sillä samalla rohkealla hyökkäämisellä, mitä täälläkin pyrittiin toteuttamaan. Uskon että pystymme syöttämään Salohallissa Mulhousea vastaan vielä paremmin, Lemminkäinen pohti.

Mulhouse tulee Saloon helmikuussa. Silloin asiat ovat todennäköisesti hieman toisin LP Salon pelaavassa kokoonpanossa.

– Nea Haatainen ja Arita Ternava ovat vielä pitkään poissa, eikä tiedä, pelaavatko he koko kaudella. Meillä on merkittävää määrällistä vajausta sekä keski- että laitapelaajissa, mikä vaikuttaa merkittävästi harjoitteluunkin. Uskon että meillä on helmikuussa ainakin yksi uusi pelaaja, on hän sitten suomalainen tai ulkomaalainen, Lemminkäinen laskee.

Hieman yli kahden viikon kuluttua Saloon tulee kylään Vakifbank, joka aloittaa oman lohkotaipaleensa keskiviikkona Monzaa vastaan. Vakifbankin tarjoamasta haasteesta kertoo jotain se, että se voitti viime kaudella Mulhousen lohkovaiheessa kuudessa erässä niin, ettei Mulhouse päässyt kertaakaan yli 18 pisteeseen.

MESTARIEN LIIGA, ALKULOHKO C

Mulhouse–LP Salo 3–1 (23–25, 25–14, 25–14, 25–19)

Mulhousen pisteet/plusmiinus: Ivana Vanjak 2/-2, Silke van Avermaet 9/+5, Georgia Lamprousi 8/+8, Kimberly Drewniok 18/+13, Pia Kästner (passari) 4/+4, Anna Haak 10/+4, Leandra Olinga-Andela 7/+7, Amanda Coneo 16/+13. Libero Lea Soldnerin vastaanottoprosentti 50.

LP Salo: Viktoriia Tuchashvili (passari) 1/0, Jessica Kosonen 14/+8, Jenni Jantunen 6/+3, Anna Czakan 11/+5, Iina Andrikopoulou 11/+8, Saana Virtanen (passari) 1/0, Elena Becheva 9/+3, Linnea Kuusela 0/0. Libero Netta Laaksosen vastaanottoprosentti 39.

Hyökkäysprosentti: 47–29

Vastaanottoprosentti: 45–53

Torjuntapisteet: 9–6

Ässäsyötöt/syöttövirheet: 4–6/9–9

Tuomarit: Ricardo Ferreira (Portugali) ja Pawel Burkiewicz (Puola)

Yleisöä: 2 030

LP Viestin seuraava ottelu: ke 2.12. LP Viesti–LP-Vampula kello 18.30 Salohallissa (myös Suomen cupin puolivälierä)